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Россия, Иран и Турция повергнут США в "шок и трепет", считает эксперт - РИА Новости, 13.07.2022
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Россия, Иран и Турция повергнут США в "шок и трепет", считает эксперт
Россия, Иран и Турция повергнут США в "шок и трепет", считает эксперт - РИА Новости, 13.07.2022
Россия, Иран и Турция повергнут США в "шок и трепет", считает эксперт
Итоги встреч и переговоров президентов Ирана Ибрахима Раиси, Турции Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина в Тегеране (Исламская Республика Иран) станут... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T19:41
2022-07-13T19:41
в мире
цены на нефть
ибрахим раиси
владимир путин
россия
иран
турция
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Итоги встреч и переговоров президентов Ирана Ибрахима Раиси, Турции Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина в Тегеране (Исламская Республика Иран) станут "шоком и трепетом" для США и западных стран, заявил РИА Новости в среду генеральный секретарь Всемирной ассамблеи по сближению исламских мазхабов (Исламская Республика Иран) Хамид Шахрияри.Как ранее сообщало РИА Новости, в Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин поедет в Тегеран 19 июля, там он поучаствует в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Тайипом Эрдоганом."Переговоры Раиси, Эрдогана и Путина станут "шоком и трепетом" для американской милитаристской политики. Вашингтону не понравится эта встреча, но мы должны сделать все, чтобы такие встречи проходили чаще и чаще", - сказал Хамид Шахрияри.Он отметил, что западные страны хотят постоянного напряжения в регионе Персидского залива, Ближнего Востока и в мире в целом."Интересы Запада – развязывание конфликтов. Если в мире не будет напряженности, а будет только стабильность, тогда США и Запад не могут прийти в эти регионы. А в случае противостояния, США и другие западные страны привычно заявят: "Мы обязательно должны прийти, у вас же тут война идет", - сказал Хамид Шахрияри.Собеседник РИА Новости подчеркнул, что предстоящие встречи глав государств Ирана, Турции и России способствуют снижению напряженности в регионе."Встречи президентов Ирана, Турции и России в столице нашей страны способствуют снижению напряженности в регионе, обеспечат государственные интересы... Наша общая задача – это обеспечение государственных интересов для наших стран, в том числе, общей безопасности", - заключил генсек Всемирной ассамблеи по сближению исламских мазхабов.
https://ria.ru/20220713/istoriya-1802065821.html
https://ria.ru/20220711/spetsnaz-1801566108.html
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в мире, цены на нефть, ибрахим раиси, владимир путин, россия, иран, турция
19:41 13.07.2022
 
Россия, Иран и Турция повергнут США в "шок и трепет", считает эксперт

Генсек Всемирной ассамблеи мазхабов: Россия, Иран и Турция повергнут США в "шок и трепет"

© ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию
© ТАСС/POOL
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Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Итоги встреч и переговоров президентов Ирана Ибрахима Раиси, Турции Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина в Тегеране (Исламская Республика Иран) станут "шоком и трепетом" для США и западных стран, заявил РИА Новости в среду генеральный секретарь Всемирной ассамблеи по сближению исламских мазхабов (Исламская Республика Иран) Хамид Шахрияри.
Как ранее сообщало РИА Новости, в Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин поедет в Тегеран 19 июля, там он поучаствует в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
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"Переговоры Раиси, Эрдогана и Путина станут "шоком и трепетом" для американской милитаристской политики. Вашингтону не понравится эта встреча, но мы должны сделать все, чтобы такие встречи проходили чаще и чаще", - сказал Хамид Шахрияри.
Он отметил, что западные страны хотят постоянного напряжения в регионе Персидского залива, Ближнего Востока и в мире в целом.
"Интересы Запада – развязывание конфликтов. Если в мире не будет напряженности, а будет только стабильность, тогда США и Запад не могут прийти в эти регионы. А в случае противостояния, США и другие западные страны привычно заявят: "Мы обязательно должны прийти, у вас же тут война идет", - сказал Хамид Шахрияри.
Собеседник РИА Новости подчеркнул, что предстоящие встречи глав государств Ирана, Турции и России способствуют снижению напряженности в регионе.
"Встречи президентов Ирана, Турции и России в столице нашей страны способствуют снижению напряженности в регионе, обеспечат государственные интересы... Наша общая задача – это обеспечение государственных интересов для наших стран, в том числе, общей безопасности", - заключил генсек Всемирной ассамблеи по сближению исламских мазхабов.
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В миреЦены на нефтьИбрахим РаисиВладимир ПутинРоссияИранТурция
 
 
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