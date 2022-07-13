Россия, Иран и Турция повергнут США в "шок и трепет", считает эксперт
Генсек Всемирной ассамблеи мазхабов: Россия, Иран и Турция повергнут США в "шок и трепет"
© ТАСС/POOL
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Итоги встреч и переговоров президентов Ирана Ибрахима Раиси, Турции Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина в Тегеране (Исламская Республика Иран) станут "шоком и трепетом" для США и западных стран, заявил РИА Новости в среду генеральный секретарь Всемирной ассамблеи по сближению исламских мазхабов (Исламская Республика Иран) Хамид Шахрияри.
Как ранее сообщало РИА Новости, в Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин поедет в Тегеран 19 июля, там он поучаствует в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
"Переговоры Раиси, Эрдогана и Путина станут "шоком и трепетом" для американской милитаристской политики. Вашингтону не понравится эта встреча, но мы должны сделать все, чтобы такие встречи проходили чаще и чаще", - сказал Хамид Шахрияри.
Он отметил, что западные страны хотят постоянного напряжения в регионе Персидского залива, Ближнего Востока и в мире в целом.
"Интересы Запада – развязывание конфликтов. Если в мире не будет напряженности, а будет только стабильность, тогда США и Запад не могут прийти в эти регионы. А в случае противостояния, США и другие западные страны привычно заявят: "Мы обязательно должны прийти, у вас же тут война идет", - сказал Хамид Шахрияри.
Собеседник РИА Новости подчеркнул, что предстоящие встречи глав государств Ирана, Турции и России способствуют снижению напряженности в регионе.
"Встречи президентов Ирана, Турции и России в столице нашей страны способствуют снижению напряженности в регионе, обеспечат государственные интересы... Наша общая задача – это обеспечение государственных интересов для наших стран, в том числе, общей безопасности", - заключил генсек Всемирной ассамблеи по сближению исламских мазхабов.
11 июля, 08:00США готовятся к большой войне с Россией в Европе