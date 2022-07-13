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США десятилетиями организовывали госпереворот на Украине, заявил МИД России - РИА Новости, 13.07.2022
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США десятилетиями организовывали госпереворот на Украине, заявил МИД России
США десятилетиями организовывали госпереворот на Украине, заявил МИД России - РИА Новости, 13.07.2022
США десятилетиями организовывали госпереворот на Украине, заявил МИД России
США на протяжении десятилетий организовывали госпереворот на Украине, навязывая свои ценности населению страны, что в итоге сломало Украину, заявила официальный РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:25
2022-07-13T17:25
в мире
украина
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. США на протяжении десятилетий организовывали госпереворот на Украине, навязывая свои ценности населению страны, что в итоге сломало Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."США на протяжении десятилетий творили то, что называется государственным переворотом на территории Украины. У них не получилось это сделать за один раз, они как всегда просчитались. У них ушло много лет, а Украина все не ломалась, потому что население не принимало, что навязывалось сверху, извне, по совершенно не подходящим для Украины рецептам, и потом они сломали Украину", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, украина
17:25 13.07.2022
 
США десятилетиями организовывали госпереворот на Украине, заявил МИД России

Представитель МИД Захарова: США десятилетиями организовывали госпереворот на Украине

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг у посольства США в Москве
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Флаг у посольства США в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. США на протяжении десятилетий организовывали госпереворот на Украине, навязывая свои ценности населению страны, что в итоге сломало Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"США на протяжении десятилетий творили то, что называется государственным переворотом на территории Украины. У них не получилось это сделать за один раз, они как всегда просчитались. У них ушло много лет, а Украина все не ломалась, потому что население не принимало, что навязывалось сверху, извне, по совершенно не подходящим для Украины рецептам, и потом они сломали Украину", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Автомобиль такси Uber на Комсомольской площади у Казанского вокзала. - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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