https://ria.ru/20220713/ssha-1802253398.html

США десятилетиями организовывали госпереворот на Украине, заявил МИД России

США десятилетиями организовывали госпереворот на Украине, заявил МИД России - РИА Новости, 13.07.2022

США десятилетиями организовывали госпереворот на Украине, заявил МИД России

США на протяжении десятилетий организовывали госпереворот на Украине, навязывая свои ценности населению страны, что в итоге сломало Украину, заявила официальный РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:25

2022-07-13T17:25

2022-07-13T17:25

в мире

украина

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. США на протяжении десятилетий организовывали госпереворот на Украине, навязывая свои ценности населению страны, что в итоге сломало Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."США на протяжении десятилетий творили то, что называется государственным переворотом на территории Украины. У них не получилось это сделать за один раз, они как всегда просчитались. У них ушло много лет, а Украина все не ломалась, потому что население не принимало, что навязывалось сверху, извне, по совершенно не подходящим для Украины рецептам, и потом они сломали Украину", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220713/istoriya-1802065821.html

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