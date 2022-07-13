https://ria.ru/20220713/ssha-1802247299.html

Эксперт: методы США на Украине были отработаны на мусульманских странах

Эксперт: методы США на Украине были отработаны на мусульманских странах - РИА Новости, 13.07.2022

Эксперт: методы США на Украине были отработаны на мусульманских странах

Американцы проводят на Украине политику, отработанную на многих мусульманских странах, сейчас она направлена против русской культуры, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:00

2022-07-13T17:00

2022-07-13T17:00

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Американцы проводят на Украине политику, отработанную на многих мусульманских странах, сейчас она направлена против русской культуры, заявил РИА Новости генеральный секретарь Всемирной ассамблеи по сближению исламских мазхабов (Исламская Республика Иран) Хамид Шахрияри."Весь мир наблюдает, как американцы долгое время насаждают на Украине политику одностороннего мира. Эта политика, отработанная на многих мусульманских странах, теперь направлена против русской культуры. Многие восточные регионы Украины тяготеют к России, но американцы не хотят это признавать. То же самое США делали и делают против Ирана на протяжении очень длительного времени, не желая видеть результаты исламской революции", - сказал РИА Новости Шахрияри в Соборной мечети Москвы после встречи с руководством ДУМ РФ.Он отметил, что "десятки лет война идет на Ближнем Востоке, где страдают не только палестинцы, но и другие мирные народы". Религиозный деятель подчеркнул, что любую страну, которая будет выступать против американской политики, США попытаются уничтожить."Мы против этого. Мы приверженцы разных культур народов и религий. Мы убеждены: любой человек вправе выбрать для себя путь культуры, что ему нравится. Русские хотят быть русскими, иранцы – иранцами. Мы не желаем быть американцами. И мы будем противостоять однополярной политике США", - заключил Хамид Шахрияри.

https://ria.ru/20220713/istoriya-1802065821.html

https://ria.ru/20220713/diplomatiya-1802074475.html

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украина, россия, сша