Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: методы США на Украине были отработаны на мусульманских странах - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220713/ssha-1802247299.html
Эксперт: методы США на Украине были отработаны на мусульманских странах
Эксперт: методы США на Украине были отработаны на мусульманских странах - РИА Новости, 13.07.2022
Эксперт: методы США на Украине были отработаны на мусульманских странах
Американцы проводят на Украине политику, отработанную на многих мусульманских странах, сейчас она направлена против русской культуры, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:00
2022-07-13T17:00
украина
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794040980_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_18435dc62ae8b5002e6d1a89152abf3f.jpg
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Американцы проводят на Украине политику, отработанную на многих мусульманских странах, сейчас она направлена против русской культуры, заявил РИА Новости генеральный секретарь Всемирной ассамблеи по сближению исламских мазхабов (Исламская Республика Иран) Хамид Шахрияри."Весь мир наблюдает, как американцы долгое время насаждают на Украине политику одностороннего мира. Эта политика, отработанная на многих мусульманских странах, теперь направлена против русской культуры. Многие восточные регионы Украины тяготеют к России, но американцы не хотят это признавать. То же самое США делали и делают против Ирана на протяжении очень длительного времени, не желая видеть результаты исламской революции", - сказал РИА Новости Шахрияри в Соборной мечети Москвы после встречи с руководством ДУМ РФ.Он отметил, что "десятки лет война идет на Ближнем Востоке, где страдают не только палестинцы, но и другие мирные народы". Религиозный деятель подчеркнул, что любую страну, которая будет выступать против американской политики, США попытаются уничтожить."Мы против этого. Мы приверженцы разных культур народов и религий. Мы убеждены: любой человек вправе выбрать для себя путь культуры, что ему нравится. Русские хотят быть русскими, иранцы – иранцами. Мы не желаем быть американцами. И мы будем противостоять однополярной политике США", - заключил Хамид Шахрияри.
https://ria.ru/20220713/istoriya-1802065821.html
https://ria.ru/20220713/diplomatiya-1802074475.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794040980_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_2a031f53508dd19ea2adac490978885a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша
17:00 13.07.2022
 
Эксперт: методы США на Украине были отработаны на мусульманских странах

Эксперт: американцы проводят на Украине политику, отработанную на мусульманских странах

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг у посольства США в Москве
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Флаг у посольства США в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Американцы проводят на Украине политику, отработанную на многих мусульманских странах, сейчас она направлена против русской культуры, заявил РИА Новости генеральный секретарь Всемирной ассамблеи по сближению исламских мазхабов (Исламская Республика Иран) Хамид Шахрияри.
"Весь мир наблюдает, как американцы долгое время насаждают на Украине политику одностороннего мира. Эта политика, отработанная на многих мусульманских странах, теперь направлена против русской культуры. Многие восточные регионы Украины тяготеют к России, но американцы не хотят это признавать. То же самое США делали и делают против Ирана на протяжении очень длительного времени, не желая видеть результаты исламской революции", - сказал РИА Новости Шахрияри в Соборной мечети Москвы после встречи с руководством ДУМ РФ.
Автомобиль такси Uber на Комсомольской площади у Казанского вокзала. - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 08:00
Американская история: захватить всю Европу и обломать зубы о Россию
Он отметил, что "десятки лет война идет на Ближнем Востоке, где страдают не только палестинцы, но и другие мирные народы". Религиозный деятель подчеркнул, что любую страну, которая будет выступать против американской политики, США попытаются уничтожить.
"Мы против этого. Мы приверженцы разных культур народов и религий. Мы убеждены: любой человек вправе выбрать для себя путь культуры, что ему нравится. Русские хотят быть русскими, иранцы – иранцами. Мы не желаем быть американцами. И мы будем противостоять однополярной политике США", - заключил Хамид Шахрияри.
Самолет президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 08:00
Байден летит в Саудовскую Аравию, а Путин — в Иран
 
УкраинаРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала