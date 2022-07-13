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В США объяснили принцип установления лимита цен на нефть - РИА Новости, 13.07.2022
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В США объяснили принцип установления лимита цен на нефть
В США объяснили принцип установления лимита цен на нефть - РИА Новости, 13.07.2022
В США объяснили принцип установления лимита цен на нефть
США добиваются установления лимита цен на российскую нефть на таком уровне, при котором Москве будет выгодно продолжать добычу, заявила глава американского... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:03
2022-07-13T16:24
в мире
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токио
украина
дмитрий биричевский
сергей рябков
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. США добиваются установления лимита цен на российскую нефть на таком уровне, при котором Москве будет выгодно продолжать добычу, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости отмечал, что введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он указывал, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков называл планы Запада ввести потолок цены на нефть из РФ очередным элементом психологической войны. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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в мире, сша, россия, токио, украина, дмитрий биричевский, сергей рябков, владимир путин, экономика, цены на нефть
16:03 13.07.2022 (обновлено: 16:24 13.07.2022)
 
В США объяснили принцип установления лимита цен на нефть

Глава Минфина: США добивается лимита цен, при котором Россия будет продолжать добычу

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. США добиваются установления лимита цен на российскую нефть на таком уровне, при котором Москве будет выгодно продолжать добычу, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.
"Мы слышали, что некоторые выражали обеспокоенность в связи с тем, что Россия может попросту прекратить добычу. Я бы сказала, что в качестве ответа со стороны России это не имеет особого смысла. Мы рассчитываем установить ценовой лимит на таком уровне, при котором России будет явно выгодно продолжать добычу", - сказала газете Wall Street Journal Йеллен, находящаяся с визитом в Токио.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 14:41
Эксперт рассказал, чего хотят добиться США лимитом цен на нефть
Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости отмечал, что введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он указывал, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков называл планы Запада ввести потолок цены на нефть из РФ очередным элементом психологической войны. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 00:12Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Глава Минфина США описала механизм сокращения нефтеприбыли России
 
В миреСШАРоссияТокиоУкраинаДмитрий БиричевскийСергей РябковВладимир ПутинЭкономикаЦены на нефть
 
 
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