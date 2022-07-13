https://ria.ru/20220713/ssha-1802190641.html
Израиль и США объявили о начале партнерства в области технологий
Израиль и США объявили о начале партнерства в области технологий - РИА Новости, 13.07.2022
Израиль и США объявили о начале партнерства в области технологий
Израиль и США объявляют о начале стратегического партнерства в области передовых технологий, говорится в совместном заявлении премьер-министра Израиля Яира... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:15
2022-07-13T14:15
2022-07-13T14:15
в мире
джо байден
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл – РИА Новости. Израиль и США объявляют о начале стратегического партнерства в области передовых технологий, говорится в совместном заявлении премьер-министра Израиля Яира Лапида и президента США Джо Байдена.Как следует из заявления, стратегический диалог высокого уровня по технологиям будет идти под руководством советников по национальной безопасности.Ожидается, что первая американская делегация для продвижения Стратегического диалога на высоком уровне по технологиям посетит Израиль в ближайшие месяцы, чтобы обсудить совместные инициативы в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений, борьбы с изменением климата и повышения готовности к пандемии."Наше видение миллиона человек в сфере высоких технологий начинается с международного сотрудничества, которое откроет новые возможности для сектора высоких технологий в Израиле", - сказал Лапид.Президент США Джо Байден впервые отправляется на Ближний Восток, где будет решать задачи удержания региона в орбите американского влияния, мобилизации его ресурсов для решения глобальных энергетических проблем, снижения исходящих оттуда угроз национальной безопасности. Поездка пройдет 13-16 июля.Он подтвердит незыблемость альянса с Израилем и будет содействовать его региональной интеграции, восстановит связи с палестинцами и декларативно поддержит их стремление к независимости, попытается перезагрузить отношения с Саудовской Аравией, которая для нынешней команды Белого дома превращается из страны-изгоя в надежду на преодоление топливного дефицита и обуздание инфляции, обсудит проблематику Ирана и Йемена.
https://ria.ru/20220705/iran-1800532008.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, джо байден, израиль, сша, ближний восток
Израиль и США объявили о начале партнерства в области технологий
Байден и премьер-министр Израиля Лапид объявили о начале партнерства в области технологий
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл – РИА Новости. Израиль и США объявляют о начале стратегического партнерства в области передовых технологий, говорится в совместном заявлении премьер-министра Израиля Яира Лапида и президента США Джо Байдена.
Как следует из заявления, стратегический диалог высокого уровня по технологиям будет идти под руководством советников по национальной безопасности.
Ожидается, что первая американская делегация для продвижения Стратегического диалога на высоком уровне по технологиям посетит Израиль в ближайшие месяцы, чтобы обсудить совместные инициативы в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений, борьбы с изменением климата и повышения готовности к пандемии.
"Наше видение миллиона человек в сфере высоких технологий начинается с международного сотрудничества, которое откроет новые возможности для сектора высоких технологий в Израиле", - сказал Лапид.
Президент США Джо Байден впервые отправляется на Ближний Восток, где будет решать задачи удержания региона в орбите американского влияния, мобилизации его ресурсов для решения глобальных энергетических проблем, снижения исходящих оттуда угроз национальной безопасности. Поездка пройдет 13-16 июля.
Он подтвердит незыблемость альянса с Израилем и будет содействовать его региональной интеграции, восстановит связи с палестинцами и декларативно поддержит их стремление к независимости, попытается перезагрузить отношения с Саудовской Аравией, которая для нынешней команды Белого дома превращается из страны-изгоя в надежду на преодоление топливного дефицита и обуздание инфляции, обсудит проблематику Ирана и Йемена.