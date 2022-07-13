Рейтинг@Mail.ru
Израиль и США объявили о начале партнерства в области технологий - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220713/ssha-1802190641.html
Израиль и США объявили о начале партнерства в области технологий
Израиль и США объявили о начале партнерства в области технологий - РИА Новости, 13.07.2022
Израиль и США объявили о начале партнерства в области технологий
Израиль и США объявляют о начале стратегического партнерства в области передовых технологий, говорится в совместном заявлении премьер-министра Израиля Яира... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:15
2022-07-13T14:15
в мире
джо байден
израиль
сша
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152053/12/1520531251_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_1bffd2690e8fcf148fbc57a68243d614.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл – РИА Новости. Израиль и США объявляют о начале стратегического партнерства в области передовых технологий, говорится в совместном заявлении премьер-министра Израиля Яира Лапида и президента США Джо Байдена.Как следует из заявления, стратегический диалог высокого уровня по технологиям будет идти под руководством советников по национальной безопасности.Ожидается, что первая американская делегация для продвижения Стратегического диалога на высоком уровне по технологиям посетит Израиль в ближайшие месяцы, чтобы обсудить совместные инициативы в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений, борьбы с изменением климата и повышения готовности к пандемии."Наше видение миллиона человек в сфере высоких технологий начинается с международного сотрудничества, которое откроет новые возможности для сектора высоких технологий в Израиле", - сказал Лапид.Президент США Джо Байден впервые отправляется на Ближний Восток, где будет решать задачи удержания региона в орбите американского влияния, мобилизации его ресурсов для решения глобальных энергетических проблем, снижения исходящих оттуда угроз национальной безопасности. Поездка пройдет 13-16 июля.Он подтвердит незыблемость альянса с Израилем и будет содействовать его региональной интеграции, восстановит связи с палестинцами и декларативно поддержит их стремление к независимости, попытается перезагрузить отношения с Саудовской Аравией, которая для нынешней команды Белого дома превращается из страны-изгоя в надежду на преодоление топливного дефицита и обуздание инфляции, обсудит проблематику Ирана и Йемена.
https://ria.ru/20220705/iran-1800532008.html
https://ria.ru/20220712/ssha-1802024796.html
израиль
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152053/12/1520531251_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_1c3117ca664bb69f0b15cfe113223fca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, израиль, сша, ближний восток
14:15 13.07.2022
 
Израиль и США объявили о начале партнерства в области технологий

Байден и премьер-министр Израиля Лапид объявили о начале партнерства в области технологий

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги США и Израиля у нового посольства США в Иерусалиме
Флаги США и Израиля у нового посольства США в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги США и Израиля у нового посольства США в Иерусалиме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл – РИА Новости. Израиль и США объявляют о начале стратегического партнерства в области передовых технологий, говорится в совместном заявлении премьер-министра Израиля Яира Лапида и президента США Джо Байдена.
Как следует из заявления, стратегический диалог высокого уровня по технологиям будет идти под руководством советников по национальной безопасности.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 20:59
Ситуация с Ираном приведет к гонке вооружений, заявил премьер Израиля
Ожидается, что первая американская делегация для продвижения Стратегического диалога на высоком уровне по технологиям посетит Израиль в ближайшие месяцы, чтобы обсудить совместные инициативы в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений, борьбы с изменением климата и повышения готовности к пандемии.
"Наше видение миллиона человек в сфере высоких технологий начинается с международного сотрудничества, которое откроет новые возможности для сектора высоких технологий в Израиле", - сказал Лапид.
Президент США Джо Байден впервые отправляется на Ближний Восток, где будет решать задачи удержания региона в орбите американского влияния, мобилизации его ресурсов для решения глобальных энергетических проблем, снижения исходящих оттуда угроз национальной безопасности. Поездка пройдет 13-16 июля.
Он подтвердит незыблемость альянса с Израилем и будет содействовать его региональной интеграции, восстановит связи с палестинцами и декларативно поддержит их стремление к независимости, попытается перезагрузить отношения с Саудовской Аравией, которая для нынешней команды Белого дома превращается из страны-изгоя в надежду на преодоление топливного дефицита и обуздание инфляции, обсудит проблематику Ирана и Йемена.
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 16:50
США обсудили кибербезопасность с Израилем, Британией и Нидерландами
 
В миреДжо БайденИзраильСШАБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала