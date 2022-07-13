08:20 13.07.2022 (обновлено: 12:39 13.07.2022)
Захарова прокомментировала признание Болтона в планировании госпереворотов
Захарова: признание Болтона в планировании госпереворотов требует реакции и разбора
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон . Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Слова бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что он участвовал в организации госпереворотов за рубежом, требуют разбора, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она отметила, что впервые столь высокопоставленный чиновник, ответственный за международную политику США, прямо рассказал о подобной деятельности.
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"Еще раз — не поддержкой, как они раньше говорили, "демократических сил", не содействием развитию демократии, плюрализма и так далее. Но так, чтобы своими словами смачно и абсолютно нагло человек, облеченный властью в течение многих лет и при различных президентах, сказал, что он занимался планированием государственных переворотов за рубежом, я не припомню", — сказала Захарова.
По ее словам, это требует реакции и дальнейшего разбора.
"Потому что важно знать, в каких таких других точках земного шара США планировали государственный переворот", — заключила дипломат.
Об участии в подготовке госпереворотов Болтон говорил в интервью на телеканале CNN. Когда журналист предположил, что для этого "не нужно обладать блестящим умом", Болтон ему возразил, заявив, что "помогал с планированием госпереворотов" в других частях света и что это требует кропотливой работы.