https://ria.ru/20220713/ssha-1802104448.html

Захарова прокомментировала признание Болтона в планировании госпереворотов

Захарова прокомментировала признание Болтона в планировании госпереворотов - РИА Новости, 13.07.2022

Захарова прокомментировала признание Болтона в планировании госпереворотов

Слова бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что он участвовал в организации госпереворотов за рубежом, требуют... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T08:20

2022-07-13T08:20

2022-07-13T12:39

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сша

джон болтон

дональд трамп

мария захарова

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Слова бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что он участвовал в организации госпереворотов за рубежом, требуют разбора, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД Мария Захарова.Она отметила, что впервые столь высокопоставленный чиновник, ответственный за международную политику США, прямо рассказал о подобной деятельности.По ее словам, это требует реакции и дальнейшего разбора. "Потому что важно знать, в каких таких других точках земного шара США планировали государственный переворот", — заключила дипломат.Об участии в подготовке госпереворотов Болтон говорил в интервью на телеканале CNN. Когда журналист предположил, что для этого "не нужно обладать блестящим умом", Болтон ему возразил, заявив, что "помогал с планированием госпереворотов" в других частях света и что это требует кропотливой работы.

https://ria.ru/20220711/spetsnaz-1801566108.html

https://ria.ru/20220713/bumerang-1802093574.html

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в мире, сша, джон болтон, дональд трамп, мария захарова