Рейтинг@Mail.ru
Володин и Матвиенко обсудили проекты, включенные в повестку заседания ГД - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220713/sovfed-1802311818.html
Володин и Матвиенко обсудили проекты, включенные в повестку заседания ГД
Володин и Матвиенко обсудили проекты, включенные в повестку заседания ГД - РИА Новости, 14.07.2022
Володин и Матвиенко обсудили проекты, включенные в повестку заседания ГД
Законопроекты, которые обсудят на пленарном заседании нижней палаты российского парламента 15 июля, не подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-13T23:15
2022-07-14T02:11
политика
в мире
вячеслав володин
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Законопроекты, которые обсудят на пленарном заседании нижней палаты российского парламента 15 июля, не подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Его слова приводятся в Telegram-канале Государственной Думы.Отмечается, что, согласно статье 106 Конституции, к таким проектам относятся федеральные законы (ФЗ) по вопросам федерального бюджета, федеральных налогов и сборов, а также финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии, ратификации и денонсации международных договоров, статуса и защиты государственной границы, войны и мира."Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудили законопроекты, включенные в повестку заседания Государственной думы 15 июля. Среди них нет инициатив, которые после принятия Государственной думой подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации", — говорится в сообщении.Согласно статье 105 Конституции, ФЗ считается одобренным Совфедом, если в течение 14 дней верхняя палата парламента не рассмотрела его, сейчас в проект повестки заседания ГД планируется включить 17 законопроектов, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220712/spetsoperatsiya-1802087871.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_bac2b74c69ac8b14a662c5d01d3cc179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, в мире, вячеслав володин, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
23:15 13.07.2022 (обновлено: 02:11 14.07.2022)
 
Володин и Матвиенко обсудили проекты, включенные в повестку заседания ГД

Володин: проекты, вынесенные на заседание ГД, не подлежат обязательному рассмотрению СФ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Законопроекты, которые обсудят на пленарном заседании нижней палаты российского парламента 15 июля, не подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Его слова приводятся в Telegram-канале Государственной Думы.
"Законопроекты, вынесенные на пленарное заседание Государственной думы 15 июля, не подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации", — пояснил председатель законодательного органа.
Отмечается, что, согласно статье 106 Конституции, к таким проектам относятся федеральные законы (ФЗ) по вопросам федерального бюджета, федеральных налогов и сборов, а также финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии, ратификации и денонсации международных договоров, статуса и защиты государственной границы, войны и мира.
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудили законопроекты, включенные в повестку заседания Государственной думы 15 июля. Среди них нет инициатив, которые после принятия Государственной думой подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации", — говорится в сообщении.
Согласно статье 105 Конституции, ФЗ считается одобренным Совфедом, если в течение 14 дней верхняя палата парламента не рассмотрела его, сейчас в проект повестки заседания ГД планируется включить 17 законопроектов, заключили в пресс-службе.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 23:49
В Совфеде призвали не торопить решение задач спецоперации на Украине
 
ПолитикаВ миреВячеслав ВолодинРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала