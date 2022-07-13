https://ria.ru/20220713/sovfed-1802311818.html
Володин и Матвиенко обсудили проекты, включенные в повестку заседания ГД
Володин и Матвиенко обсудили проекты, включенные в повестку заседания ГД - РИА Новости, 14.07.2022
Володин и Матвиенко обсудили проекты, включенные в повестку заседания ГД
Законопроекты, которые обсудят на пленарном заседании нижней палаты российского парламента 15 июля, не подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-13T23:15
2022-07-13T23:15
2022-07-14T02:11
политика
в мире
вячеслав володин
россия
валентина матвиенко
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Законопроекты, которые обсудят на пленарном заседании нижней палаты российского парламента 15 июля, не подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Его слова приводятся в Telegram-канале Государственной Думы.Отмечается, что, согласно статье 106 Конституции, к таким проектам относятся федеральные законы (ФЗ) по вопросам федерального бюджета, федеральных налогов и сборов, а также финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии, ратификации и денонсации международных договоров, статуса и защиты государственной границы, войны и мира."Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудили законопроекты, включенные в повестку заседания Государственной думы 15 июля. Среди них нет инициатив, которые после принятия Государственной думой подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации", — говорится в сообщении.Согласно статье 105 Конституции, ФЗ считается одобренным Совфедом, если в течение 14 дней верхняя палата парламента не рассмотрела его, сейчас в проект повестки заседания ГД планируется включить 17 законопроектов, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220712/spetsoperatsiya-1802087871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, в мире, вячеслав володин, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
23:15 13.07.2022 (обновлено: 02:11 14.07.2022)
Володин и Матвиенко обсудили проекты, включенные в повестку заседания ГД
Володин: проекты, вынесенные на заседание ГД, не подлежат обязательному рассмотрению СФ
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Законопроекты, которые обсудят на пленарном заседании нижней палаты российского парламента 15 июля, не подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Его слова приводятся
в Telegram-канале Государственной Думы.
"Законопроекты, вынесенные на пленарное заседание Государственной думы 15 июля, не подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации", — пояснил председатель законодательного органа.
Отмечается, что, согласно статье 106 Конституции, к таким проектам относятся федеральные законы (ФЗ) по вопросам федерального бюджета, федеральных налогов и сборов, а также финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии, ратификации и денонсации международных договоров, статуса и защиты государственной границы, войны и мира.
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин
и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
обсудили законопроекты, включенные в повестку заседания Государственной думы 15 июля. Среди них нет инициатив, которые после принятия Государственной думой подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации", — говорится в сообщении.
Согласно статье 105 Конституции, ФЗ считается одобренным Совфедом, если в течение 14 дней верхняя палата парламента не рассмотрела его, сейчас в проект повестки заседания ГД планируется включить 17 законопроектов, заключили в пресс-службе.