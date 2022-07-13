https://ria.ru/20220713/sovfed-1802311818.html

Володин и Матвиенко обсудили проекты, включенные в повестку заседания ГД

Володин и Матвиенко обсудили проекты, включенные в повестку заседания ГД - РИА Новости, 14.07.2022

Володин и Матвиенко обсудили проекты, включенные в повестку заседания ГД

Законопроекты, которые обсудят на пленарном заседании нижней палаты российского парламента 15 июля, не подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации,... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-13T23:15

2022-07-13T23:15

2022-07-14T02:11

политика

в мире

вячеслав володин

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Законопроекты, которые обсудят на пленарном заседании нижней палаты российского парламента 15 июля, не подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Его слова приводятся в Telegram-канале Государственной Думы.Отмечается, что, согласно статье 106 Конституции, к таким проектам относятся федеральные законы (ФЗ) по вопросам федерального бюджета, федеральных налогов и сборов, а также финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии, ратификации и денонсации международных договоров, статуса и защиты государственной границы, войны и мира."Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудили законопроекты, включенные в повестку заседания Государственной думы 15 июля. Среди них нет инициатив, которые после принятия Государственной думой подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации", — говорится в сообщении.Согласно статье 105 Конституции, ФЗ считается одобренным Совфедом, если в течение 14 дней верхняя палата парламента не рассмотрела его, сейчас в проект повестки заседания ГД планируется включить 17 законопроектов, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220712/spetsoperatsiya-1802087871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, в мире, вячеслав володин, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф