Рейтинг@Mail.ru
Совфед вряд ли соберется на внеочередное заседание, заявил источник - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220713/sovfed-1802211528.html
Совфед вряд ли соберется на внеочередное заседание, заявил источник
Совфед вряд ли соберется на внеочередное заседание, заявил источник - РИА Новости, 13.07.2022
Совфед вряд ли соберется на внеочередное заседание, заявил источник
Совет Федерации, скорее всего, не будет собираться на внеочередное заседание, заявил РИА Новости источник в парламенте. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:14
2022-07-13T15:48
политика
россия
совет федерации рф
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_090b71adfbb71ba8b4f937eca853b3c9.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Совет Федерации, скорее всего, не будет собираться на внеочередное заседание, заявил РИА Новости источник в парламенте."С высокой долей вероятности Совет Федерации собираться не будет", - сказал собеседник агентства.По его словам, те законы, что ГД примет 15 июля в третьем чтении, пойдут без рассмотрения сенаторами на подпись президенту, как это позволяет Конституция РФ.Источник отметил, что, судя по всему, в повестке заседания Госдумы 15 июля будет включено шесть законопроектов, которые будут приняты в третьем чтении."Все они не являются обязательными для рассмотрения Советом Федерации, поэтому Совфед, скорее всего, собираться не будет", - заявил он.Согласно конституции, закон считается одобренным Советом Федерации, если верхняя палата не рассмотрела его в течение 14 дней. Обязательному рассмотрению в Совфеде подлежат бюджетные, налоговые и другие финансовые законы, законы по вопросам войны и мира и статуса границы.
https://ria.ru/20220711/sovfed-1801790724.html
https://ria.ru/20220712/ogranicheniya-1801928758.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6dbb13c89585ad29243f9023e4c9306a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, совет федерации рф, госдума рф
15:14 13.07.2022 (обновлено: 15:48 13.07.2022)
 
Совфед вряд ли соберется на внеочередное заседание, заявил источник

Источник заявил, что Совфед, скорее всего, не будет собираться на внеочередное заседание

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Совет Федерации, скорее всего, не будет собираться на внеочередное заседание, заявил РИА Новости источник в парламенте.
"С высокой долей вероятности Совет Федерации собираться не будет", - сказал собеседник агентства.
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 18:47
Матвиенко пока не видит необходимости во внеочередном заседании Совфеда
По его словам, те законы, что ГД примет 15 июля в третьем чтении, пойдут без рассмотрения сенаторами на подпись президенту, как это позволяет Конституция РФ.
Источник отметил, что, судя по всему, в повестке заседания Госдумы 15 июля будет включено шесть законопроектов, которые будут приняты в третьем чтении.
"Все они не являются обязательными для рассмотрения Советом Федерации, поэтому Совфед, скорее всего, собираться не будет", - заявил он.
Согласно конституции, закон считается одобренным Советом Федерации, если верхняя палата не рассмотрела его в течение 14 дней. Обязательному рассмотрению в Совфеде подлежат бюджетные, налоговые и другие финансовые законы, законы по вопросам войны и мира и статуса границы.
Председатель Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 14:04Специальная военная операция на Украине
Ограничений прав и свобод из-за спецоперации не будет, заверили в Совфеде
 
ПолитикаРоссияСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала