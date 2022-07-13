https://ria.ru/20220713/sovfed-1802211528.html

Совфед вряд ли соберется на внеочередное заседание, заявил источник

Совфед вряд ли соберется на внеочередное заседание, заявил источник - РИА Новости, 13.07.2022

Совфед вряд ли соберется на внеочередное заседание, заявил источник

Совет Федерации, скорее всего, не будет собираться на внеочередное заседание, заявил РИА Новости источник в парламенте. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:14

2022-07-13T15:14

2022-07-13T15:48

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Совет Федерации, скорее всего, не будет собираться на внеочередное заседание, заявил РИА Новости источник в парламенте."С высокой долей вероятности Совет Федерации собираться не будет", - сказал собеседник агентства.По его словам, те законы, что ГД примет 15 июля в третьем чтении, пойдут без рассмотрения сенаторами на подпись президенту, как это позволяет Конституция РФ.Источник отметил, что, судя по всему, в повестке заседания Госдумы 15 июля будет включено шесть законопроектов, которые будут приняты в третьем чтении."Все они не являются обязательными для рассмотрения Советом Федерации, поэтому Совфед, скорее всего, собираться не будет", - заявил он.Согласно конституции, закон считается одобренным Советом Федерации, если верхняя палата не рассмотрела его в течение 14 дней. Обязательному рассмотрению в Совфеде подлежат бюджетные, налоговые и другие финансовые законы, законы по вопросам войны и мира и статуса границы.

https://ria.ru/20220711/sovfed-1801790724.html

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политика, россия, совет федерации рф, госдума рф