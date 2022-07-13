https://ria.ru/20220713/soledar-1802284037.html

Союзные силы вошли на окраины Соледара

Союзные силы вошли на окраины Соледара - РИА Новости, 13.07.2022

Союзные силы вошли на окраины Соледара

Союзные силы России и Луганской народной республики вышли к окраинам Соледара в Донбассе, заявил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев."СВО... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T19:38

2022-07-13T19:38

2022-07-13T21:58

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

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соледар

луганская народная республика

владимир путин

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ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. Союзные силы России и Луганской народной республики вышли к окраинам Соледара в Донбассе, заявил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев."СВО продолжает освобождать от нацистской хунты населенные пункты, которые были под оккупацией. Наши подразделения мотострелков зашли на окраины Соледара", — сообщил он.Отмечается, что идущие следом артиллерийские подразделения завладели складом с боеприпасами — порядка шести тысяч штук калибра 122 миллиметра.Соледар — город в ДНР, расположенный около ее восточной границы с Луганской областью и находящийся под контролем Киева. Подразделения ЛНР развивают наступление в этих районах.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российские войска и подразделения республик Донбасса уже полностью освободили всю территорию ЛНР и значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220713/gerashenko-1800471861.html

https://ria.ru/20220711/grazhdanstvo-1801726750.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

россия

соледар

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донбасс, лнр, россия, соледар, луганская народная республика, владимир путин