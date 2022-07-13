19:38 13.07.2022 (обновлено: 21:58 13.07.2022)
Союзные силы вошли на окраины Соледара
МВД ЛНР сообщило о вхождении союзных сил на окраины Соледара и захвате склада боеприпасов
© РИА Новости / Кирилл НортонСамоходные артиллерийский установки 2С19 "Мста-С" Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции на Украине
Самоходные артиллерийский установки 2С19 "Мста-С" Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции на Украине. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. Союзные силы России и Луганской народной республики вышли к окраинам Соледара в Донбассе, заявил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
"СВО продолжает освобождать от нацистской хунты населенные пункты, которые были под оккупацией. Наши подразделения мотострелков зашли на окраины Соледара", — сообщил он.
"СВО продолжает освобождать от нацистской хунты населенные пункты, которые были под оккупацией. Наши подразделения мотострелков зашли на окраины Соледара", — сообщил он.
Вчера, 11:25Донбасс. Геноцид. 2014-2022Геноцид мирного населения Донбасса. Фотосвидетельства Ирины ГеращенкоПохороны детей, погибших от украинских обстрелов, школьники, в рюкзаках которых осколки снарядов, одинокие старики в разрушенных ударами артиллерии домах — все это увидела в Донбассе фотограф РИА Новости Ирина Геращенко.
Отмечается, что идущие следом артиллерийские подразделения завладели складом с боеприпасами — порядка шести тысяч штук калибра 122 миллиметра.
Соледар — город в ДНР, расположенный около ее восточной границы с Луганской областью и находящийся под контролем Киева. Подразделения ЛНР развивают наступление в этих районах.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российские войска и подразделения республик Донбасса уже полностью освободили всю территорию ЛНР и значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.