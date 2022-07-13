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Союзные силы вошли на окраины Соледара - РИА Новости, 13.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/soledar-1802284037.html
Союзные силы вошли на окраины Соледара
Союзные силы вошли на окраины Соледара - РИА Новости, 13.07.2022
Союзные силы вошли на окраины Соледара
Союзные силы России и Луганской народной республики вышли к окраинам Соледара в Донбассе, заявил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев."СВО... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T19:38
2022-07-13T21:58
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
лнр
россия
соледар
луганская народная республика
владимир путин
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ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. Союзные силы России и Луганской народной республики вышли к окраинам Соледара в Донбассе, заявил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев."СВО продолжает освобождать от нацистской хунты населенные пункты, которые были под оккупацией. Наши подразделения мотострелков зашли на окраины Соледара", — сообщил он.Отмечается, что идущие следом артиллерийские подразделения завладели складом с боеприпасами — порядка шести тысяч штук калибра 122 миллиметра.Соледар — город в ДНР, расположенный около ее восточной границы с Луганской областью и находящийся под контролем Киева. Подразделения ЛНР развивают наступление в этих районах.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российские войска и подразделения республик Донбасса уже полностью освободили всю территорию ЛНР и значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220713/gerashenko-1800471861.html
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в мире, донбасс, лнр, россия, соледар, луганская народная республика, владимир путин
19:38 13.07.2022 (обновлено: 21:58 13.07.2022)
 
Союзные силы вошли на окраины Соледара

МВД ЛНР сообщило о вхождении союзных сил на окраины Соледара и захвате склада боеприпасов

© РИА Новости / Кирилл НортонСамоходные артиллерийский установки 2С19 "Мста-С" Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции на Украине
Самоходные артиллерийский установки 2С19 Мста-С Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Самоходные артиллерийский установки 2С19 "Мста-С" Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. Союзные силы России и Луганской народной республики вышли к окраинам Соледара в Донбассе, заявил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

"СВО продолжает освобождать от нацистской хунты населенные пункты, которые были под оккупацией. Наши подразделения мотострелков зашли на окраины Соледара", — сообщил он.
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Отмечается, что идущие следом артиллерийские подразделения завладели складом с боеприпасами — порядка шести тысяч штук калибра 122 миллиметра.
Соледар — город в ДНР, расположенный около ее восточной границы с Луганской областью и находящийся под контролем Киева. Подразделения ЛНР развивают наступление в этих районах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассЛНРРоссияСоледарЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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