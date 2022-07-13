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И.о. президента Шри-Ланки поручил военным восстановить порядок - РИА Новости, 13.07.2022
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И.о. президента Шри-Ланки поручил военным восстановить порядок
И.о. президента Шри-Ланки поручил военным восстановить порядок - РИА Новости, 13.07.2022
И.о. президента Шри-Ланки поручил военным восстановить порядок
Исполняющий обязанности президента Шри-Ланки премьер-министр Ранил Викремесингхе объявил о создании специального комитета, в который вошли военачальники и... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T13:04
2022-07-13T13:21
в мире
шри-ланка
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БАНГКОК, 13 июл – РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Шри-Ланки премьер-министр Ранил Викремесингхе объявил о создании специального комитета, в который вошли военачальники и главный полицейский страны, для восстановления законности и порядка в стране."Комитет создается в целях защиты и обеспечения безопасности граждан и восстановления законности и порядка в стране", - заявил он в обращении к нации.По словам временного главы государства, в состав комитета вошли начальник штаба обороны Шри-Ланки, командующие сухопутными войсками, военно-воздушными силами, военно-морскими силами и генеральный инспектор (начальник) полиции страны."Комитет получит все необходимые полномочия и власть для осуществления своей деятельности без вмешательства со стороны политиков", - добавил Викремесингхе.
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в мире, шри-ланка
13:04 13.07.2022 (обновлено: 13:21 13.07.2022)
 
И.о. президента Шри-Ланки поручил военным восстановить порядок

И.о. президента Шри-Ланки поручил военным и полиции восстановить порядок в стране

© AP Photo / Thilina KaluthotageПротестующие у президентского дворца в Коломбо, Шри-Ланка
Протестующие у президентского дворца в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Thilina Kaluthotage
Протестующие у президентского дворца в Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 13 июл – РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Шри-Ланки премьер-министр Ранил Викремесингхе объявил о создании специального комитета, в который вошли военачальники и главный полицейский страны, для восстановления законности и порядка в стране.
"Комитет создается в целях защиты и обеспечения безопасности граждан и восстановления законности и порядка в стране", - заявил он в обращении к нации.
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По словам временного главы государства, в состав комитета вошли начальник штаба обороны Шри-Ланки, командующие сухопутными войсками, военно-воздушными силами, военно-морскими силами и генеральный инспектор (начальник) полиции страны.
"Комитет получит все необходимые полномочия и власть для осуществления своей деятельности без вмешательства со стороны политиков", - добавил Викремесингхе.
 
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