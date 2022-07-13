https://ria.ru/20220713/shrilanka-1802171652.html
И.о. президента Шри-Ланки поручил военным восстановить порядок
И.о. президента Шри-Ланки поручил военным восстановить порядок - РИА Новости, 13.07.2022
И.о. президента Шри-Ланки поручил военным восстановить порядок
Исполняющий обязанности президента Шри-Ланки премьер-министр Ранил Викремесингхе объявил о создании специального комитета, в который вошли военачальники и... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T13:04
2022-07-13T13:04
2022-07-13T13:21
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шри-ланка
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БАНГКОК, 13 июл – РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Шри-Ланки премьер-министр Ранил Викремесингхе объявил о создании специального комитета, в который вошли военачальники и главный полицейский страны, для восстановления законности и порядка в стране."Комитет создается в целях защиты и обеспечения безопасности граждан и восстановления законности и порядка в стране", - заявил он в обращении к нации.По словам временного главы государства, в состав комитета вошли начальник штаба обороны Шри-Ланки, командующие сухопутными войсками, военно-воздушными силами, военно-морскими силами и генеральный инспектор (начальник) полиции страны."Комитет получит все необходимые полномочия и власть для осуществления своей деятельности без вмешательства со стороны политиков", - добавил Викремесингхе.
https://ria.ru/20220713/shrilanka-1802155349.html
шри-ланка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шри-ланка
13:04 13.07.2022 (обновлено: 13:21 13.07.2022)
И.о. президента Шри-Ланки поручил военным восстановить порядок
И.о. президента Шри-Ланки поручил военным и полиции восстановить порядок в стране
БАНГКОК, 13 июл – РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Шри-Ланки премьер-министр Ранил Викремесингхе объявил о создании специального комитета, в который вошли военачальники и главный полицейский страны, для восстановления законности и порядка в стране.
"Комитет создается в целях защиты и обеспечения безопасности граждан и восстановления законности и порядка в стране", - заявил он в обращении к нации.
По словам временного главы государства, в состав комитета вошли начальник штаба обороны Шри-Ланки
, командующие сухопутными войсками, военно-воздушными силами, военно-морскими силами и генеральный инспектор (начальник) полиции страны.
"Комитет получит все необходимые полномочия и власть для осуществления своей деятельности без вмешательства со стороны политиков", - добавил Викремесингхе.