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На Шри-Ланке протестующие ворвались в офис премьера страны - РИА Новости, 13.07.2022
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На Шри-Ланке протестующие ворвались в офис премьера страны
На Шри-Ланке протестующие ворвались в офис премьера страны - РИА Новости, 13.07.2022
На Шри-Ланке протестующие ворвались в офис премьера страны
В Коломбо протестующие ворвались в офис премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:21
2022-07-13T13:06
в мире
шри-ланка
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КОЛОМБО (ШРИ-ЛАНКА), 13 июл — РИА Новости. В Коломбо протестующие ворвались в офис премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе, передает корреспондент РИА Новости.В районе 14:00 (около 11:30 по Москве) на башнях резиденции вывесили национальные флаги, люди залезли на башни и в само здание.Силовики пытались препятствовать штурму, но не слишком активно, хотя и применяли слезоточивый газ, от которого даже пострадали несколько демонстрантов. В то же время рядом с офисом премьера стояли водометы — но использовать их силы правопорядка не решились.Помимо этого, протестующие ненадолго захватили национальную телекорпорацию Rupavahini и выступали в эфире, пишут местные СМИ. Они ворвались в здание и в течение 15 минут выступали в эфире телевидения. После этого, как сообщается, телекорпорация на непродолжительное время приостановила вещание.Премьер-министра назначили временно исполняющим обязанности главы государства "на время пребывания президента за границей".В минувшую субботу участники многомесячного массового протеста против правительства президента Готабаи Раджапаксы, проходившего в Коломбо, захватили резиденции президента и премьер-министра. Глава государства объявил о своем уходе в отставку с 13 июля и, как пишут СМИ, покинул страну. Власти страны объявили чрезвычайное положение. В парламенте страны 20 июля проведут выборы нового президента, после чего назначат временное правительство, которое будет работать до проведения следующих всеобщих выборов.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220710/vliyanie-1801538463.html
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в мире, шри-ланка
12:21 13.07.2022 (обновлено: 13:06 13.07.2022)
 
На Шри-Ланке протестующие ворвались в офис премьера страны

В Коломбо протестующие ворвались в офис премьер-министра

© AP Photo / Eranga JayawardenaПротестующие в Коломбо
Протестующие в Коломбо - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Протестующие в Коломбо. Архивное фото
Читать ria.ru в
КОЛОМБО (ШРИ-ЛАНКА), 13 июл — РИА Новости. В Коломбо протестующие ворвались в офис премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе, передает корреспондент РИА Новости.
В районе 14:00 (около 11:30 по Москве) на башнях резиденции вывесили национальные флаги, люди залезли на башни и в само здание.

Силовики пытались препятствовать штурму, но не слишком активно, хотя и применяли слезоточивый газ, от которого даже пострадали несколько демонстрантов. В то же время рядом с офисом премьера стояли водометы — но использовать их силы правопорядка не решились.
Помимо этого, протестующие ненадолго захватили национальную телекорпорацию Rupavahini и выступали в эфире, пишут местные СМИ. Они ворвались в здание и в течение 15 минут выступали в эфире телевидения. После этого, как сообщается, телекорпорация на непродолжительное время приостановила вещание.
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Премьер-министра назначили временно исполняющим обязанности главы государства "на время пребывания президента за границей".
В минувшую субботу участники многомесячного массового протеста против правительства президента Готабаи Раджапаксы, проходившего в Коломбо, захватили резиденции президента и премьер-министра. Глава государства объявил о своем уходе в отставку с 13 июля и, как пишут СМИ, покинул страну. Власти страны объявили чрезвычайное положение. В парламенте страны 20 июля проведут выборы нового президента, после чего назначат временное правительство, которое будет работать до проведения следующих всеобщих выборов.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
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