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Посольство на Шри-Ланке призвало российских туристов проявлять осторожность - РИА Новости, 13.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220713/shrilanka-1802155349.html
Посольство на Шри-Ланке призвало российских туристов проявлять осторожность
Посольство на Шри-Ланке призвало российских туристов проявлять осторожность - РИА Новости, 13.07.2022
Посольство на Шри-Ланке призвало российских туристов проявлять осторожность
Посольство России на Шри-Ланке на фоне сообщений о введении режима ЧС в столице Коломбо сообщило РИА Новости, что не отмечает непосредственных угроз для... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:15
2022-07-13T12:15
туризм
в мире
шри-ланка
коломбо
готабая раджапакса
новости - туризм
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Посольство России на Шри-Ланке на фоне сообщений о введении режима ЧС в столице Коломбо сообщило РИА Новости, что не отмечает непосредственных угроз для иностранных туристов.В среду в российской дипмиссии в Коломбо агентству рассказали, что посольство работает, консульское обслуживание идет в обычном режиме, однако россиянам рекомендовано проявлять осторожность и избегать мест массового скопления людей."Посольство работает в штатном режиме, отслеживает ситуацию в городе. Непосредственной угрозы для иностранных граждан, находящихся в стране как туристы, не отмечается", - заявили агентству в российской дипмиссии.Ранее новостной портал Adaderana со ссылкой на заявление офиса премьера сообщил о введении комендантского часа в Западной провинции страны, в состав которой входит столица Коломбо, и введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории острова.В минувшую субботу участники многомесячного массового протеста против президента Готабаи Раджапаксы захватили резиденции президента и премьер-министра. Раджапакса объявил о своем уходе в отставку с 13 июля. В парламенте страны 20 июля пройдут выборы нового президента, после чего будет назначено временное правительство, которое проработает до следующих всеобщих выборов.
https://ria.ru/20220713/shrilanka-1802121870.html
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в мире, шри-ланка, коломбо, готабая раджапакса, новости - туризм
12:15 13.07.2022
 
Посольство на Шри-Ланке призвало российских туристов проявлять осторожность

Российское посольство заявило, что угроз для иностранных туристов на Шри-Ланке нет

CC BY-SA 4.0 / Rehman A. and Azeez A. / UG-LK Photowalk - WTC and surroundings - 2017-03-12 / Cropped imageВсемирный торговый центр в Коломбо
Всемирный торговый центр в Коломбо - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
CC BY-SA 4.0 / Rehman A. and Azeez A. / UG-LK Photowalk - WTC and surroundings - 2017-03-12 / Cropped image
Всемирный торговый центр в Коломбо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Посольство России на Шри-Ланке на фоне сообщений о введении режима ЧС в столице Коломбо сообщило РИА Новости, что не отмечает непосредственных угроз для иностранных туристов.
В среду в российской дипмиссии в Коломбо агентству рассказали, что посольство работает, консульское обслуживание идет в обычном режиме, однако россиянам рекомендовано проявлять осторожность и избегать мест массового скопления людей.
Протестующие в Коломбо - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
10:02
Премьер Шри-Ланки ввел режим ЧС на всей территории острова
"Посольство работает в штатном режиме, отслеживает ситуацию в городе. Непосредственной угрозы для иностранных граждан, находящихся в стране как туристы, не отмечается", - заявили агентству в российской дипмиссии.
Ранее новостной портал Adaderana со ссылкой на заявление офиса премьера сообщил о введении комендантского часа в Западной провинции страны, в состав которой входит столица Коломбо, и введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории острова.
В минувшую субботу участники многомесячного массового протеста против президента Готабаи Раджапаксы захватили резиденции президента и премьер-министра. Раджапакса объявил о своем уходе в отставку с 13 июля. В парламенте страны 20 июля пройдут выборы нового президента, после чего будет назначено временное правительство, которое проработает до следующих всеобщих выборов.
Кадры штурма офиса премьер-министра на Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
11:15
В Коломбо протестующие попытались штурмовать офис премьера
 
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