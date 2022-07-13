https://ria.ru/20220713/shrilanka-1802155349.html

Посольство на Шри-Ланке призвало российских туристов проявлять осторожность

Посольство на Шри-Ланке призвало российских туристов проявлять осторожность - РИА Новости, 13.07.2022

Посольство на Шри-Ланке призвало российских туристов проявлять осторожность

Посольство России на Шри-Ланке на фоне сообщений о введении режима ЧС в столице Коломбо сообщило РИА Новости, что не отмечает непосредственных угроз для... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:15

2022-07-13T12:15

2022-07-13T12:15

туризм

в мире

шри-ланка

коломбо

готабая раджапакса

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752656790_0:374:2730:1910_1920x0_80_0_0_a69f44e1dd97dc93d05261bf32e608e7.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Посольство России на Шри-Ланке на фоне сообщений о введении режима ЧС в столице Коломбо сообщило РИА Новости, что не отмечает непосредственных угроз для иностранных туристов.В среду в российской дипмиссии в Коломбо агентству рассказали, что посольство работает, консульское обслуживание идет в обычном режиме, однако россиянам рекомендовано проявлять осторожность и избегать мест массового скопления людей."Посольство работает в штатном режиме, отслеживает ситуацию в городе. Непосредственной угрозы для иностранных граждан, находящихся в стране как туристы, не отмечается", - заявили агентству в российской дипмиссии.Ранее новостной портал Adaderana со ссылкой на заявление офиса премьера сообщил о введении комендантского часа в Западной провинции страны, в состав которой входит столица Коломбо, и введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории острова.В минувшую субботу участники многомесячного массового протеста против президента Готабаи Раджапаксы захватили резиденции президента и премьер-министра. Раджапакса объявил о своем уходе в отставку с 13 июля. В парламенте страны 20 июля пройдут выборы нового президента, после чего будет назначено временное правительство, которое проработает до следующих всеобщих выборов.

https://ria.ru/20220713/shrilanka-1802121870.html

https://ria.ru/20220713/protestuyuschie-1802137445.html

шри-ланка

коломбо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, шри-ланка, коломбо, готабая раджапакса, новости - туризм