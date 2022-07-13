https://ria.ru/20220713/shrilanka-1802155349.html
Посольство на Шри-Ланке призвало российских туристов проявлять осторожность
Посольство на Шри-Ланке призвало российских туристов проявлять осторожность - РИА Новости, 13.07.2022
Посольство на Шри-Ланке призвало российских туристов проявлять осторожность
Посольство России на Шри-Ланке на фоне сообщений о введении режима ЧС в столице Коломбо сообщило РИА Новости, что не отмечает непосредственных угроз для... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:15
2022-07-13T12:15
2022-07-13T12:15
туризм
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шри-ланка
коломбо
готабая раджапакса
новости - туризм
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Посольство России на Шри-Ланке на фоне сообщений о введении режима ЧС в столице Коломбо сообщило РИА Новости, что не отмечает непосредственных угроз для иностранных туристов.В среду в российской дипмиссии в Коломбо агентству рассказали, что посольство работает, консульское обслуживание идет в обычном режиме, однако россиянам рекомендовано проявлять осторожность и избегать мест массового скопления людей."Посольство работает в штатном режиме, отслеживает ситуацию в городе. Непосредственной угрозы для иностранных граждан, находящихся в стране как туристы, не отмечается", - заявили агентству в российской дипмиссии.Ранее новостной портал Adaderana со ссылкой на заявление офиса премьера сообщил о введении комендантского часа в Западной провинции страны, в состав которой входит столица Коломбо, и введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории острова.В минувшую субботу участники многомесячного массового протеста против президента Готабаи Раджапаксы захватили резиденции президента и премьер-министра. Раджапакса объявил о своем уходе в отставку с 13 июля. В парламенте страны 20 июля пройдут выборы нового президента, после чего будет назначено временное правительство, которое проработает до следующих всеобщих выборов.
https://ria.ru/20220713/shrilanka-1802121870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шри-ланка, коломбо, готабая раджапакса, новости - туризм
Посольство на Шри-Ланке призвало российских туристов проявлять осторожность
Российское посольство заявило, что угроз для иностранных туристов на Шри-Ланке нет
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Посольство России на Шри-Ланке на фоне сообщений о введении режима ЧС в столице Коломбо сообщило РИА Новости, что не отмечает непосредственных угроз для иностранных туристов.
В среду в российской дипмиссии в Коломбо
агентству рассказали, что посольство работает, консульское обслуживание идет в обычном режиме, однако россиянам рекомендовано проявлять осторожность и избегать мест массового скопления людей.
"Посольство работает в штатном режиме, отслеживает ситуацию в городе. Непосредственной угрозы для иностранных граждан, находящихся в стране как туристы, не отмечается", - заявили агентству в российской дипмиссии.
Ранее новостной портал Adaderana со ссылкой на заявление офиса премьера сообщил о введении комендантского часа в Западной провинции страны, в состав которой входит столица Коломбо, и введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории острова.
В минувшую субботу участники многомесячного массового протеста против президента Готабаи Раджапаксы
захватили резиденции президента и премьер-министра. Раджапакса объявил о своем уходе в отставку с 13 июля. В парламенте страны 20 июля пройдут выборы нового президента, после чего будет назначено временное правительство, которое проработает до следующих всеобщих выборов.