https://ria.ru/20220713/shrilanka-1802121870.html
Премьер Шри-Ланки ввел режим ЧС на всей территории острова
Премьер Шри-Ланки ввел режим ЧС на всей территории острова - РИА Новости, 13.07.2022
Премьер Шри-Ланки ввел режим ЧС на всей территории острова
Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе в качестве исполняющего обязанности президента распорядился ввести комендантский час в Западной провинции страны,... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T10:02
2022-07-13T10:02
2022-07-13T10:13
в мире
шри-ланка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801517038_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_84859ad777376f17206f6c6e0e820218.jpg
БАНГКОК, 13 июл – РИА Новости. Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе в качестве исполняющего обязанности президента распорядился ввести комендантский час в Западной провинции страны, в состав которой входит столица Коломбо, с немедленным вступлением в силу, и ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории острова, сообщает в среду новостной портал Adaderana со ссылкой на заявление офиса премьер-министра.Премьер также приказал силам безопасности арестовывать тех, кто "ведет себя неподобающим образом", а также арестовывать транспортные средства, на которых они передвигаются, говорится в заявлении, которое цитирует портал.
https://ria.ru/20220713/maldivy-1802101967.html
шри-ланка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801517038_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_fc0eb0cd2fbde96d32fe6adce532a46f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шри-ланка
10:02 13.07.2022 (обновлено: 10:13 13.07.2022)
Премьер Шри-Ланки ввел режим ЧС на всей территории острова
Премьер Шри-Ланки в качестве врио президента ввел режим ЧС на всей территории острова