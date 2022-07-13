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Премьер Шри-Ланки ввел режим ЧС на всей территории острова - РИА Новости, 13.07.2022
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Премьер Шри-Ланки ввел режим ЧС на всей территории острова
Премьер Шри-Ланки ввел режим ЧС на всей территории острова - РИА Новости, 13.07.2022
Премьер Шри-Ланки ввел режим ЧС на всей территории острова
Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе в качестве исполняющего обязанности президента распорядился ввести комендантский час в Западной провинции страны,... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T10:02
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в мире
шри-ланка
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БАНГКОК, 13 июл – РИА Новости. Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе в качестве исполняющего обязанности президента распорядился ввести комендантский час в Западной провинции страны, в состав которой входит столица Коломбо, с немедленным вступлением в силу, и ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории острова, сообщает в среду новостной портал Adaderana со ссылкой на заявление офиса премьер-министра.Премьер также приказал силам безопасности арестовывать тех, кто "ведет себя неподобающим образом", а также арестовывать транспортные средства, на которых они передвигаются, говорится в заявлении, которое цитирует портал.
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в мире, шри-ланка
10:02 13.07.2022 (обновлено: 10:13 13.07.2022)
 
Премьер Шри-Ланки ввел режим ЧС на всей территории острова

Премьер Шри-Ланки в качестве врио президента ввел режим ЧС на всей территории острова

© AP Photo / Eranga JayawardenaПротестующие в Коломбо
Протестующие в Коломбо - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Протестующие в Коломбо. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 13 июл – РИА Новости. Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе в качестве исполняющего обязанности президента распорядился ввести комендантский час в Западной провинции страны, в состав которой входит столица Коломбо, с немедленным вступлением в силу, и ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории острова, сообщает в среду новостной портал Adaderana со ссылкой на заявление офиса премьер-министра.
Премьер также приказал силам безопасности арестовывать тех, кто "ведет себя неподобающим образом", а также арестовывать транспортные средства, на которых они передвигаются, говорится в заявлении, которое цитирует портал.
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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