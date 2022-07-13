https://ria.ru/20220713/shrilanka-1802121870.html

Премьер Шри-Ланки ввел режим ЧС на всей территории острова

Премьер Шри-Ланки ввел режим ЧС на всей территории острова - РИА Новости, 13.07.2022

Премьер Шри-Ланки ввел режим ЧС на всей территории острова

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе в качестве исполняющего обязанности президента распорядился ввести комендантский час в Западной провинции страны,... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T10:02

2022-07-13T10:02

2022-07-13T10:13

в мире

шри-ланка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801517038_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_84859ad777376f17206f6c6e0e820218.jpg

БАНГКОК, 13 июл – РИА Новости. Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе в качестве исполняющего обязанности президента распорядился ввести комендантский час в Западной провинции страны, в состав которой входит столица Коломбо, с немедленным вступлением в силу, и ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории острова, сообщает в среду новостной портал Adaderana со ссылкой на заявление офиса премьер-министра.Премьер также приказал силам безопасности арестовывать тех, кто "ведет себя неподобающим образом", а также арестовывать транспортные средства, на которых они передвигаются, говорится в заявлении, которое цитирует портал.

https://ria.ru/20220713/maldivy-1802101967.html

шри-ланка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, шри-ланка