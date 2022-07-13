https://ria.ru/20220713/shri-lanka-1802279160.html

На Шри-Ланке ввели комендантский час до 5:00 четверга

На Шри-Ланке ввели комендантский час до 5:00 четверга - РИА Новости, 13.07.2022

На Шри-Ланке ввели комендантский час до 5:00 четверга

Премьер-министр Шри Ланки Ранил Викремесингхе, также исполняющий обязанности президента, ввел в стране комендантский час до 5.00 четверга по местному времени,... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T19:23

2022-07-13T19:23

2022-07-13T19:31

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шри-ланка

политический кризис в шри-ланке

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр Шри Ланки Ранил Викремесингхе, также исполняющий обязанности президента, ввел в стране комендантский час до 5.00 четверга по местному времени, говорится в указе, который опубликован правительством.Согласно указу, комендантский час будет действовать на острове в течение пяти часов, начиная с полуночи.Ранее президент страны Готабая Раджапакса, покинувший Шри-Ланку утром в среду и подтвердивший спикеру парламента свое намерение уйти в отставку в течение дня, назначил премьер-министра Ранила Викремесингхе временно исполняющим обязанности президента. Викремесингхе ввел в стране режим ЧС, а в столице Коломбо – комендантский час и создал специальный комитет в составе начальника штаба обороны Шри-Ланки, командующих видов вооруженных сил и начальника полиции страны, которому поручил восстановление в стране законности и порядка.В минувшую субботу участники многомесячного массового протеста против президента Готабаи Раджапаксы захватили резиденции президента и премьер-министра. Раджапакса объявил о своем уходе в отставку с 13 июля. В парламенте страны 20 июля пройдут выборы нового президента, после чего будет назначено временное правительство, которое проработает до следующих всеобщих выборов.

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в мире, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке