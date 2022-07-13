https://ria.ru/20220713/shri-lanka-1802261240.html

СМИ: на Шри-Ланке протестующий умер из-за применения слезоточивого газа

СМИ: на Шри-Ланке протестующий умер из-за применения слезоточивого газа - РИА Новости, 13.07.2022

СМИ: на Шри-Ланке протестующий умер из-за применения слезоточивого газа

Один из участников протеста в столице Шри-Ланки скончался через несколько часов после применения полицией слезоточивого газа во время прорыва протестующих в... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T18:01

2022-07-13T18:01

2022-07-13T18:04

в мире

готабая раджапакса

коломбо

шри-ланка

политический кризис в шри-ланке

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БАНГКОК, 13 июл – РИА Новости. Один из участников протеста в столице Шри-Ланки скончался через несколько часов после применения полицией слезоточивого газа во время прорыва протестующих в офис премьер-министра, сообщает в среду интернет-версия газеты Daily Mirror.Двадцатишестилетний участник протеста, доставленный в одну из частных больниц Коломбо скончался в больнице после того, как у него развились проблемы с дыханием, говорится в сообщении.Массовые антиправительственные протесты в Шри-Ланке возобновились в среду в результате затягивания властями официального объявления об отставке президента Готабаи Раджапаксы. Заявление об отставке президента, покинувшего страну рано утром в среду, должно было быть официально передано спикеру парламента, чтобы считаться действительным в соответствии с конституцией Шри-Ланки, однако до настоящего времени документ еще не был передан спикеру.

https://ria.ru/20220713/ubezhische-1802183568.html

коломбо

шри-ланка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, готабая раджапакса, коломбо, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке