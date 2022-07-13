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СМИ: на Шри-Ланке протестующий умер из-за применения слезоточивого газа - РИА Новости, 13.07.2022
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СМИ: на Шри-Ланке протестующий умер из-за применения слезоточивого газа
СМИ: на Шри-Ланке протестующий умер из-за применения слезоточивого газа - РИА Новости, 13.07.2022
СМИ: на Шри-Ланке протестующий умер из-за применения слезоточивого газа
Один из участников протеста в столице Шри-Ланки скончался через несколько часов после применения полицией слезоточивого газа во время прорыва протестующих в... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T18:01
2022-07-13T18:04
в мире
готабая раджапакса
коломбо
шри-ланка
политический кризис в шри-ланке
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БАНГКОК, 13 июл – РИА Новости. Один из участников протеста в столице Шри-Ланки скончался через несколько часов после применения полицией слезоточивого газа во время прорыва протестующих в офис премьер-министра, сообщает в среду интернет-версия газеты Daily Mirror.Двадцатишестилетний участник протеста, доставленный в одну из частных больниц Коломбо скончался в больнице после того, как у него развились проблемы с дыханием, говорится в сообщении.Массовые антиправительственные протесты в Шри-Ланке возобновились в среду в результате затягивания властями официального объявления об отставке президента Готабаи Раджапаксы. Заявление об отставке президента, покинувшего страну рано утром в среду, должно было быть официально передано спикеру парламента, чтобы считаться действительным в соответствии с конституцией Шри-Ланки, однако до настоящего времени документ еще не был передан спикеру.
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коломбо
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в мире, готабая раджапакса, коломбо, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке
18:01 13.07.2022 (обновлено: 18:04 13.07.2022)
 
СМИ: на Шри-Ланке протестующий умер из-за применения слезоточивого газа

Daily Mirror: протестующий на Шри-Ланке умер после применения полицией слезоточивого газа

© AP Photo / Amitha ThennakoonАкция протеста в Коломбо, Шри-Ланка
Акция протеста в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Amitha Thennakoon
Акция протеста в Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
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БАНГКОК, 13 июл – РИА Новости. Один из участников протеста в столице Шри-Ланки скончался через несколько часов после применения полицией слезоточивого газа во время прорыва протестующих в офис премьер-министра, сообщает в среду интернет-версия газеты Daily Mirror.
Двадцатишестилетний участник протеста, доставленный в одну из частных больниц Коломбо скончался в больнице после того, как у него развились проблемы с дыханием, говорится в сообщении.
Массовые антиправительственные протесты в Шри-Ланке возобновились в среду в результате затягивания властями официального объявления об отставке президента Готабаи Раджапаксы. Заявление об отставке президента, покинувшего страну рано утром в среду, должно было быть официально передано спикеру парламента, чтобы считаться действительным в соответствии с конституцией Шри-Ланки, однако до настоящего времени документ еще не был передан спикеру.
Готабая Раджапакса - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 13:48
Покинувший пост президента Шри-Ланки Раджапакса получит убежище в Сингапуре
 
В миреГотабая РаджапаксаКоломбоШри-ЛанкаПолитический кризис в Шри-Ланке
 
 
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