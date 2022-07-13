11:14 13.07.2022 (обновлено: 12:20 13.07.2022)
СМИ: в Шри-Ланке назначили премьера исполняющим обязанности президента
Adaderana: в Шри-Ланке назначили премьера исполняющим обязанности президента
© AP Photo / Eranga JayawardenaПротестующие в Коломбо
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Протестующие в Коломбо. Архивное фото
БАНГКОК, 13 июл – РИА Новости. Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардене, который по информации СМИ собирался днем в среду огласить подписанное президентом страны Готабаей Раджапаксой заявление об отставке, огласил президентский приказ о назначении премьер-министра Ранила Викремесингхе временно исполняющим обязанности президента страны "на время пребывания президента за границей", сообщает новостной портал Adaderana.
Президент Готабая Раджапакса назначил премьер-министра Ранила Викремесингхе исполняющим обязанности президента в соответствии со статьей 37.1 конституции Шри-Ланки, которая предусматривает назначение временно исполняющего президентские функции на время отсутствия главы государства на территории страны, сообщает портал со ссылкой на заявление спикера.
Президент Готабая Раджапакса утром в среду вылетел со Шри-Ланки на Мальдивы на предоставленном ему военно-воздушными силами страны самолете.
"Мне сообщили, что в соответствии со статьей 37 (1) конституции, поскольку его превосходительство президент Готабая Раджапакса находится вдали от страны, премьер-министр Ранил Викремесингхе был назначен для исполнения обязанностей и функций по этой должности", - сказал Махинда Япа Абеивардене, слова которого цитирует портал.
Ранее властями Шри-Ланки было объявлено о том, что премьер-министр Викремесингхе в качестве временно исполняющего обязанности президента страны ввел на территории Шри Ланки режим чрезвычайного положения, а в Западной провинции страны, включающей столицу Коломбо, где происходят массовые протесты с требованием его отставки, ввел комендантский час.