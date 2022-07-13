https://ria.ru/20220713/shri-lanka-1802137341.html

СМИ: в Шри-Ланке назначили премьера исполняющим обязанности президента

СМИ: в Шри-Ланке назначили премьера исполняющим обязанности президента - РИА Новости, 13.07.2022

СМИ: в Шри-Ланке назначили премьера исполняющим обязанности президента

Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардене, который по информации СМИ собирался днем в среду огласить подписанное президентом страны Готабаей... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T11:14

2022-07-13T11:14

2022-07-13T12:20

в мире

шри-ланка

мальдивы

коломбо

политический кризис в шри-ланке

готабая раджапакса

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БАНГКОК, 13 июл – РИА Новости. Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардене, который по информации СМИ собирался днем в среду огласить подписанное президентом страны Готабаей Раджапаксой заявление об отставке, огласил президентский приказ о назначении премьер-министра Ранила Викремесингхе временно исполняющим обязанности президента страны "на время пребывания президента за границей", сообщает новостной портал Adaderana.Президент Готабая Раджапакса назначил премьер-министра Ранила Викремесингхе исполняющим обязанности президента в соответствии со статьей 37.1 конституции Шри-Ланки, которая предусматривает назначение временно исполняющего президентские функции на время отсутствия главы государства на территории страны, сообщает портал со ссылкой на заявление спикера.Президент Готабая Раджапакса утром в среду вылетел со Шри-Ланки на Мальдивы на предоставленном ему военно-воздушными силами страны самолете.Ранее властями Шри-Ланки было объявлено о том, что премьер-министр Викремесингхе в качестве временно исполняющего обязанности президента страны ввел на территории Шри Ланки режим чрезвычайного положения, а в Западной провинции страны, включающей столицу Коломбо, где происходят массовые протесты с требованием его отставки, ввел комендантский час.

https://ria.ru/20220711/rezidentsiya-1801655477.html

https://ria.ru/20220712/shri-lanka-1802088097.html

шри-ланка

мальдивы

коломбо

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в мире, шри-ланка, мальдивы, коломбо, политический кризис в шри-ланке, готабая раджапакса