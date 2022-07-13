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СМИ: в Шри-Ланке назначили премьера исполняющим обязанности президента - РИА Новости, 13.07.2022
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СМИ: в Шри-Ланке назначили премьера исполняющим обязанности президента
СМИ: в Шри-Ланке назначили премьера исполняющим обязанности президента - РИА Новости, 13.07.2022
СМИ: в Шри-Ланке назначили премьера исполняющим обязанности президента
Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардене, который по информации СМИ собирался днем в среду огласить подписанное президентом страны Готабаей... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:14
2022-07-13T12:20
в мире
шри-ланка
мальдивы
коломбо
политический кризис в шри-ланке
готабая раджапакса
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БАНГКОК, 13 июл – РИА Новости. Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардене, который по информации СМИ собирался днем в среду огласить подписанное президентом страны Готабаей Раджапаксой заявление об отставке, огласил президентский приказ о назначении премьер-министра Ранила Викремесингхе временно исполняющим обязанности президента страны "на время пребывания президента за границей", сообщает новостной портал Adaderana.Президент Готабая Раджапакса назначил премьер-министра Ранила Викремесингхе исполняющим обязанности президента в соответствии со статьей 37.1 конституции Шри-Ланки, которая предусматривает назначение временно исполняющего президентские функции на время отсутствия главы государства на территории страны, сообщает портал со ссылкой на заявление спикера.Президент Готабая Раджапакса утром в среду вылетел со Шри-Ланки на Мальдивы на предоставленном ему военно-воздушными силами страны самолете.Ранее властями Шри-Ланки было объявлено о том, что премьер-министр Викремесингхе в качестве временно исполняющего обязанности президента страны ввел на территории Шри Ланки режим чрезвычайного положения, а в Западной провинции страны, включающей столицу Коломбо, где происходят массовые протесты с требованием его отставки, ввел комендантский час.
https://ria.ru/20220711/rezidentsiya-1801655477.html
https://ria.ru/20220712/shri-lanka-1802088097.html
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в мире, шри-ланка, мальдивы, коломбо, политический кризис в шри-ланке, готабая раджапакса
11:14 13.07.2022 (обновлено: 12:20 13.07.2022)
 
СМИ: в Шри-Ланке назначили премьера исполняющим обязанности президента

Adaderana: в Шри-Ланке назначили премьера исполняющим обязанности президента

© AP Photo / Eranga JayawardenaПротестующие в Коломбо
Протестующие в Коломбо - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Протестующие в Коломбо. Архивное фото
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БАНГКОК, 13 июл – РИА Новости. Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардене, который по информации СМИ собирался днем в среду огласить подписанное президентом страны Готабаей Раджапаксой заявление об отставке, огласил президентский приказ о назначении премьер-министра Ранила Викремесингхе временно исполняющим обязанности президента страны "на время пребывания президента за границей", сообщает новостной портал Adaderana.
Президент Готабая Раджапакса назначил премьер-министра Ранила Викремесингхе исполняющим обязанности президента в соответствии со статьей 37.1 конституции Шри-Ланки, которая предусматривает назначение временно исполняющего президентские функции на время отсутствия главы государства на территории страны, сообщает портал со ссылкой на заявление спикера.
Сотрудники службы безопасности возле резиденции премьер-министра Шри-Ланки - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 11:38
Резиденцию премьера Шри-Ланки превратили в импровизированный музей
Президент Готабая Раджапакса утром в среду вылетел со Шри-Ланки на Мальдивы на предоставленном ему военно-воздушными силами страны самолете.
"Мне сообщили, что в соответствии со статьей 37 (1) конституции, поскольку его превосходительство президент Готабая Раджапакса находится вдали от страны, премьер-министр Ранил Викремесингхе был назначен для исполнения обязанностей и функций по этой должности", - сказал Махинда Япа Абеивардене, слова которого цитирует портал.
Ранее властями Шри-Ланки было объявлено о том, что премьер-министр Викремесингхе в качестве временно исполняющего обязанности президента страны ввел на территории Шри Ланки режим чрезвычайного положения, а в Западной провинции страны, включающей столицу Коломбо, где происходят массовые протесты с требованием его отставки, ввел комендантский час.
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 23:52
Уходящий в отставку президент Шри-Ланки уехал из страны, сообщили СМИ
 
В миреШри-ЛанкаМальдивыКоломбоПолитический кризис в Шри-ЛанкеГотабая Раджапакса
 
 
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