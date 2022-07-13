https://ria.ru/20220713/shri-lanka-1802112878.html
СМИ: власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение
СМИ: власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение - РИА Новости, 13.07.2022
СМИ: власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение
Власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение после того, как уходящий в отставку на фоне протестов президент Готабая Раджапакса покинул страну, сообщает... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T09:26
2022-07-13T09:26
2022-07-13T09:50
в мире
шри-ланка
мальдивы
политический кризис в шри-ланке
готабая раджапакса
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение после того, как уходящий в отставку на фоне протестов президент Готабая Раджапакса покинул страну, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на канцелярию премьер-министра.Ранее СМИ сообщили, что военно-воздушные силы Шри-Ланки предоставили рейс для президента Готабаи Раджапаксы и первой леди вместе с двумя сотрудниками службы безопасности, который вылетел из международного аэропорта Катунаяке на Мальдивы.Заявление об отставке с 13 июля было подписано президентом Раджапаксой еще в понедельник. В среду оно должно быть передано для официального оглашения спикеру парламента Шри-Ланки Махинде Япе Абеивардене, которого президент перед этим объявил единственным своим представителем в общении с населением и СМИ. До момента оглашения заявления президента сам президент и его правительство считаются действующими.
https://ria.ru/20220710/podderzhka-1801517679.html
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в мире, шри-ланка, мальдивы, политический кризис в шри-ланке, готабая раджапакса
09:26 13.07.2022 (обновлено: 09:50 13.07.2022)
СМИ: власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение
Франс Пресс: власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение после отъезда Раджапаксы