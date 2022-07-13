https://ria.ru/20220713/shakhta-1802137183.html

Кузбасский шахтер выжил при обрушении шахты благодаря хорошей подготовке

Кузбасский шахтер выжил при обрушении шахты благодаря хорошей подготовке - РИА Новости, 13.07.2022

Кузбасский шахтер выжил при обрушении шахты благодаря хорошей подготовке

Хорошая подготовка и квалификация помогли травмированному работнику кузбасской шахты "Распадская-Коксовая" выживать в течение шести дней после обрушения без еды РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T11:14

2022-07-13T11:14

2022-07-13T11:16

происшествия

ленинск-кузнецкий

распадская угольная компания

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НОВОСИБИРСК, 13 июл – РИА Новости. Хорошая подготовка и квалификация помогли травмированному работнику кузбасской шахты "Распадская-Коксовая" выживать в течение шести дней после обрушения без еды и воды: горняк контролировал ситуацию с газом в шахте и в нужный момент использовал самоспасатель, рассказал директор шахты Александр Лукиных.На шахте "Распадская-Коксовая" 5 июля произошло обрушение породы. В ночь на 12 июля горноспасатели добрались до места, где при обрушении находился машинист буровой установки Леонид Моисеев, и нашли горняка живым. С переломами, но в сознании мужчину доставили для лечения и реабилитации в Центр охраны здоровья "Шахтер" в городе Ленинск-Кузнецкий."Шесть суток без воды и еды… Квалификация и подготовка работника очень хорошая. Он очень вовремя все делал, контролировал газы по своим переносным приборам, которые у него были. Когда газ начал подниматься, он включился в самоспасатель, переждал пиковый момент, и как раз в этот момент ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть) смонтировали трубы, по ним подали воздух. Воздух в выработке начал циркулировать, и тем самым там была поддержана пригодная для дыхания среда, в которой человек находился", - заявил Лукиных в комментарии, предоставленном Распадской угольной компанией.Директор шахты отметил, что горноспасатели и работники шахты в ходе поисково-спасательной операции работали четко и слаженно. Лукиных пояснил, что в ходе поисков по приборам были установлены примерные координаты нахождения пропавшего горняка, работники ВГСЧ вручную разбирали завалы – пробивали тоннель. Все время делались минуты тишины, чтобы можно было услышать возможный сигнал от шахтера."Ночью во время работы услышали какой-то звук, стук. Сначала подумали, что они издают его сами, но звуки повторились. Они нашли проемную трубу, покричали в нее и услышали в ответ, что я, такой-то, жив, спросил, какое сегодня число. Далее ВГСЧ посовещались с оперштабом, уточнили, как действовать. Впереди был небольшой участок, через который можно было пролезть ползком, перед собой они двигали свои самоспасатели… Спасатели просто герои. В течение трех часов они его достали, оказали первую помощь", - сказал директор шахты.Лукиных также сообщил, что Моисееву провели первую операцию, он находится в реанимации, его состояние стабильное.

https://ria.ru/20220712/gornyak-1801937705.html

https://ria.ru/20220705/shakhta-1800384265.html

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происшествия, ленинск-кузнецкий, распадская угольная компания