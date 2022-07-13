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Ответ на западные санкции может быть весьма болезненным, заявили в МИД - РИА Новости, 13.07.2022
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Ответ на западные санкции может быть весьма болезненным, заявили в МИД
Ответ на западные санкции может быть весьма болезненным, заявили в МИД - РИА Новости, 13.07.2022
Ответ на западные санкции может быть весьма болезненным, заявили в МИД
Ответ России на западные санкции может быть весьма болезненными, при этом Европа должна понимать, что антироссийскими рестрикциями они сами изнуряют собственную РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T03:24
2022-07-13T10:15
в мире
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Ответ России на западные санкции может быть весьма болезненными, при этом Европа должна понимать, что антироссийскими рестрикциями они сами изнуряют собственную экономику, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.По его словам, Москва пока что не применяет контрмеры в полную силу.При этом, подчеркнул он, Москва оставляет за собой право на ужесточение ответных мер."Традиционно не комментируем их возможное содержание, соответствующие шаги прорабатываются правительством. Ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, но и наши ответные меры могут быть весьма болезненными", — заключил дипломат.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры уже исчисляются тысячами, тем не менее США и их партнеры постоянно расширяют черные списки.Как указывал Владимир Путин, политика сдерживания России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей, но, уверен он, эти события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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в мире, россия, сша
03:24 13.07.2022 (обновлено: 10:15 13.07.2022)
 
Ответ на западные санкции может быть весьма болезненным, заявили в МИД

МИД России: ответные шаги Москвы на санкции Запада могут быть весьма болезненными

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Ответ России на западные санкции может быть весьма болезненными, при этом Европа должна понимать, что антироссийскими рестрикциями они сами изнуряют собственную экономику, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
По его словам, Москва пока что не применяет контрмеры в полную силу.

"Очевидно, что западные страны и так изнуряют антироссийскими выпадами собственную экономику, своих граждан. <...> Не Россия виновата в том, что европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной — без кондиционеров. Санкции против нас оборачиваются бумерангом для западных экономик, в который раз в этом убеждаемся", — сказал Биричевский.

При этом, подчеркнул он, Москва оставляет за собой право на ужесточение ответных мер.
"Традиционно не комментируем их возможное содержание, соответствующие шаги прорабатываются правительством. Ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, но и наши ответные меры могут быть весьма болезненными", — заключил дипломат.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры уже исчисляются тысячами, тем не менее США и их партнеры постоянно расширяют черные списки.
Как указывал Владимир Путин, политика сдерживания России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей, но, уверен он, эти события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
 
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