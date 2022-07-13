https://ria.ru/20220713/sanktsii-1802094513.html

Ответ на западные санкции может быть весьма болезненным, заявили в МИД

Ответ на западные санкции может быть весьма болезненным, заявили в МИД - РИА Новости, 13.07.2022

Ответ на западные санкции может быть весьма болезненным, заявили в МИД

Ответ России на западные санкции может быть весьма болезненными, при этом Европа должна понимать, что антироссийскими рестрикциями они сами изнуряют собственную РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T03:24

2022-07-13T03:24

2022-07-13T10:15

в мире

россия

сша

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Ответ России на западные санкции может быть весьма болезненными, при этом Европа должна понимать, что антироссийскими рестрикциями они сами изнуряют собственную экономику, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.По его словам, Москва пока что не применяет контрмеры в полную силу.При этом, подчеркнул он, Москва оставляет за собой право на ужесточение ответных мер."Традиционно не комментируем их возможное содержание, соответствующие шаги прорабатываются правительством. Ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, но и наши ответные меры могут быть весьма болезненными", — заключил дипломат.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры уже исчисляются тысячами, тем не менее США и их партнеры постоянно расширяют черные списки.Как указывал Владимир Путин, политика сдерживания России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей, но, уверен он, эти события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша