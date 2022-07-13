https://ria.ru/20220713/reznik-1802169346.html
Против журналиста Резника возбудили уголовное дело
Против журналиста Резника возбудили уголовное дело - РИА Новости, 13.07.2022
Против журналиста Резника возбудили уголовное дело
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении известного журналиста из Ростова-на-Дону Сергея Резника, который, по данным следствия, публиковал материалы РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:56
2022-07-13T12:56
2022-07-13T13:02
происшествия
россия
ростов-на-дону
украина
в мире
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл – РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении известного журналиста из Ростова-на-Дону Сергея Резника, который, по данным следствия, публиковал материалы с ложными данными о спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области."УФСБ России по Ростовской области задокументирована причастность ростовского журналиста Сергея Резника к опубликованию в своем Telegram-канале "Сергей Резник" материалов, содержащих заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения Россией специальной военной операции на территории Украины. На основании материалов управления в отношении Резника возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ", - говорится в сообщении.В августе 2021 года в отношении Резника было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма за осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества и оправдание фашизма. Он был объявлен в федеральный розыск.Резник известен резкими материалами в адрес отдельных чиновников и силовиков. Он писал в СМИ и собственном блоге в "Живом журнале". Согласно данным из открытых источников, Резник работал в газетах "Седьмая столица" и "Re:публика" (обе были закрыты в 2005 году), а также в изданиях "Новая газета – Юг", "Известия – Юг", "МК – Юг" (МК-на-Дону), "Южный федеральный", Forum.msk.ru.В ноябре 2013 года Первомайский суд Ростова-на-Дону приговорил его к полутора годам колонии общего режима по статьям о коммерческом подкупе, заведомо ложном доносе и оскорблении представителя власти.
https://ria.ru/20220708/gorinov-1801183338.html
https://ria.ru/20220712/dud-1801883117.html
россия
ростов-на-дону
украина
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ростов-на-дону, украина, в мире, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростовская область, журналистика, цензура
12:56 13.07.2022 (обновлено: 13:02 13.07.2022)
Против журналиста Резника возбудили уголовное дело
Против ростовского журналиста Резника возбудили уголовное дело о фейках об армии
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл – РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении известного журналиста из Ростова-на-Дону Сергея Резника, который, по данным следствия, публиковал материалы с ложными данными о спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
"УФСБ России
по Ростовской области
задокументирована причастность ростовского журналиста Сергея Резника к опубликованию в своем Telegram-канале "Сергей Резник" материалов, содержащих заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения Россией специальной военной операции на территории Украины
. На основании материалов управления в отношении Резника возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ", - говорится в сообщении.
В августе 2021 года в отношении Резника было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма за осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества и оправдание фашизма. Он был объявлен в федеральный розыск.
Резник известен резкими материалами в адрес отдельных чиновников и силовиков. Он писал в СМИ и собственном блоге в "Живом журнале". Согласно данным из открытых источников, Резник работал в газетах "Седьмая столица" и "Re:публика" (обе были закрыты в 2005 году), а также в изданиях "Новая газета – Юг", "Известия – Юг", "МК – Юг" (МК-на-Дону), "Южный федеральный", Forum.msk.ru.
В ноябре 2013 года Первомайский суд Ростова-на-Дону
приговорил его к полутора годам колонии общего режима по статьям о коммерческом подкупе, заведомо ложном доносе и оскорблении представителя власти.