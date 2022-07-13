https://ria.ru/20220713/reznik-1802169346.html

Против журналиста Резника возбудили уголовное дело

Против журналиста Резника возбудили уголовное дело - РИА Новости, 13.07.2022

Против журналиста Резника возбудили уголовное дело

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении известного журналиста из Ростова-на-Дону Сергея Резника, который, по данным следствия, публиковал материалы РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:56

2022-07-13T12:56

2022-07-13T13:02

происшествия

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ростов-на-дону

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в мире

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл – РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении известного журналиста из Ростова-на-Дону Сергея Резника, который, по данным следствия, публиковал материалы с ложными данными о спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области."УФСБ России по Ростовской области задокументирована причастность ростовского журналиста Сергея Резника к опубликованию в своем Telegram-канале "Сергей Резник" материалов, содержащих заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения Россией специальной военной операции на территории Украины. На основании материалов управления в отношении Резника возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ", - говорится в сообщении.В августе 2021 года в отношении Резника было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма за осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества и оправдание фашизма. Он был объявлен в федеральный розыск.Резник известен резкими материалами в адрес отдельных чиновников и силовиков. Он писал в СМИ и собственном блоге в "Живом журнале". Согласно данным из открытых источников, Резник работал в газетах "Седьмая столица" и "Re:публика" (обе были закрыты в 2005 году), а также в изданиях "Новая газета – Юг", "Известия – Юг", "МК – Юг" (МК-на-Дону), "Южный федеральный", Forum.msk.ru.В ноябре 2013 года Первомайский суд Ростова-на-Дону приговорил его к полутора годам колонии общего режима по статьям о коммерческом подкупе, заведомо ложном доносе и оскорблении представителя власти.

https://ria.ru/20220708/gorinov-1801183338.html

https://ria.ru/20220712/dud-1801883117.html

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ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, ростов-на-дону, украина, в мире, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростовская область, журналистика, цензура