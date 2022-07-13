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"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Пекин

"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Пекин - РИА Новости, 13.07.2022

"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Пекин

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 20 июля возобновляет регулярные рейсы между Москвой и Пекином, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T16:43

2022-07-13T16:43

2022-07-13T17:15

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 20 июля возобновляет регулярные рейсы между Москвой и Пекином, сообщает пресс-служба перевозчика."Аэрофлот" с 20 июля возобновляет регулярные рейсы по маршруту Москва — Пекин — Москва", - говорится в релизе.Как уточняет "Аэрофлот", полеты будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330. Продажа билетов на рейсы открыта."Рейс из Москвы в Пекин дополнит маршрутную сеть группы "Аэрофлот" в города Китая, которая уже включает полеты в Шанхай и Гуанчжоу, и станет одним из наиболее востребованных в сети международных направлений авиакомпании. Ранее "Аэрофлот" открыл продажу авиабилетов из Москвы в Чэнду, полеты начнутся 22 июля", - отмечает компания.

https://ria.ru/20220711/aeroflot-1801687652.html

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Екатерина Зайцева

аэрофлот, пекин, экономика, москва, китай, airbus a330, новости компаний - экономика, новости - туризм