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"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Пекин - РИА Новости, 13.07.2022
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"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Пекин
"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Пекин - РИА Новости, 13.07.2022
"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Пекин
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 20 июля возобновляет регулярные рейсы между Москвой и Пекином, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:43
2022-07-13T17:15
аэрофлот
пекин
экономика
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китай
airbus a330
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 20 июля возобновляет регулярные рейсы между Москвой и Пекином, сообщает пресс-служба перевозчика."Аэрофлот" с 20 июля возобновляет регулярные рейсы по маршруту Москва — Пекин — Москва", - говорится в релизе.Как уточняет "Аэрофлот", полеты будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330. Продажа билетов на рейсы открыта."Рейс из Москвы в Пекин дополнит маршрутную сеть группы "Аэрофлот" в города Китая, которая уже включает полеты в Шанхай и Гуанчжоу, и станет одним из наиболее востребованных в сети международных направлений авиакомпании. Ранее "Аэрофлот" открыл продажу авиабилетов из Москвы в Чэнду, полеты начнутся 22 июля", - отмечает компания.
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аэрофлот, пекин, экономика, москва, китай, airbus a330, новости компаний - экономика, новости - туризм
16:43 13.07.2022 (обновлено: 17:15 13.07.2022)
 
"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Пекин

"Аэрофлот" с 20 июля возобновляет регулярные рейсы между Москвой и Пекином

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A330-300 авиакомпании Аэрофлот
Самолет Airbus A330-300 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет Airbus A330-300 авиакомпании Аэрофлот. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 20 июля возобновляет регулярные рейсы между Москвой и Пекином, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Аэрофлот" с 20 июля возобновляет регулярные рейсы по маршруту МоскваПекин — Москва", - говорится в релизе.
Как уточняет "Аэрофлот", полеты будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330. Продажа билетов на рейсы открыта.
"Рейс из Москвы в Пекин дополнит маршрутную сеть группы "Аэрофлот" в города Китая, которая уже включает полеты в Шанхай и Гуанчжоу, и станет одним из наиболее востребованных в сети международных направлений авиакомпании. Ранее "Аэрофлот" открыл продажу авиабилетов из Москвы в Чэнду, полеты начнутся 22 июля", - отмечает компания.
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АэрофлотПекинЭкономикаМоскваКитайAirbus A330Новости компаний - ЭкономикаНовости - Туризм
 
 
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