https://ria.ru/20220713/referendum-1802096409.html

В Запорожской области рассказали о референдуме по присоединению к России

В Запорожской области рассказали о референдуме по присоединению к России - РИА Новости, 13.07.2022

В Запорожской области рассказали о референдуме по присоединению к России

Гарантировать безопасность Запорожской области может только статус субъекта РФ, референдум в регионе будет проведен, несмотря на попытки киевского режима этому... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T05:20

2022-07-13T05:20

2022-07-13T05:33

специальная военная операция на украине

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запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Гарантировать безопасность Запорожской области может только статус субъекта РФ, референдум в регионе будет проведен, несмотря на попытки киевского режима этому помешать, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По его словам, киевский режим своей злостью и ненавистью еще больше убеждает жителей области в необходимости как можно скорее провести референдум."Люди понимают, что только с Россией у них все будет хорошо", - подчеркнул глава.

https://ria.ru/20220711/vossoedinenie-1801606297.html

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Максим Горбачев

в мире, россия, запорожская область