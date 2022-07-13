05:20 13.07.2022 (обновлено: 05:33 13.07.2022)
В Запорожской области рассказали о референдуме по присоединению к России
Член Запорожской ВГА Рогов: референдум о вхождении в состав России будет проведен
Мелитополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Гарантировать безопасность Запорожской области может только статус субъекта РФ, референдум в регионе будет проведен, несмотря на попытки киевского режима этому помешать, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Киевский режим относится к жителям Запорожской области как к врагам, обстреливая города, устраивая теракты и диверсии, отключая газоснабжение. Гарантировать безопасность Запорожской области и ее жителей может только статус субъекта Российской Федерации. Поэтому референдум в регионе будет проведен, несмотря на попытки киевского режима этому помешать", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, киевский режим своей злостью и ненавистью еще больше убеждает жителей области в необходимости как можно скорее провести референдум.
"Люди понимают, что только с Россией у них все будет хорошо", - подчеркнул глава.