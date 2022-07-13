https://ria.ru/20220713/pvo-1802141985.html
В ЛНР заверили, что небо над Луганском надежно закрыто силами ПВО
В ЛНР заверили, что небо над Луганском надежно закрыто силами ПВО - РИА Новости, 13.07.2022
В ЛНР заверили, что небо над Луганском надежно закрыто силами ПВО
Небо над Луганском и городами ЛНР надежно закрыто силами ПВО, заявил в эфире телеканала "Россия-24" офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:39
2022-07-13T11:39
2022-07-13T11:39
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
луганск
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Небо над Луганском и городами ЛНР надежно закрыто силами ПВО, заявил в эфире телеканала "Россия-24" офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Невозможно преувеличить или преуменьшить значение ПВО, потому что на протяжении месяца наносятся удары по территории ЛНР с применением тактических ракетных комплексов "Точка-У", "Смерчей", "Ураганов", "Градов", HIMARS. 98% этих ракет сбивается", - сказал офицер.Ни одно оружие не дает стопроцентного попадания в цель, поскольку есть погрешности и человеческий фактор, но "по большей части силы ПВО справляются со своей задачей", отметил Марочко. По его словам, целями новых украинских ракетных обстрелов могут стать города Луганск, Алчевск, Стаханов, Лисичанск и Северодонецк.
https://ria.ru/20220713/himars-1802094655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, луганск, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заверили, что небо над Луганском надежно закрыто силами ПВО
Представитель ЛНР Марочко заявил, что силы ПВО сбивают до 98 процентов украинских ракет