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В ЛНР заверили, что небо над Луганском надежно закрыто силами ПВО - РИА Новости, 13.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/pvo-1802141985.html
В ЛНР заверили, что небо над Луганском надежно закрыто силами ПВО
В ЛНР заверили, что небо над Луганском надежно закрыто силами ПВО - РИА Новости, 13.07.2022
В ЛНР заверили, что небо над Луганском надежно закрыто силами ПВО
Небо над Луганском и городами ЛНР надежно закрыто силами ПВО, заявил в эфире телеканала "Россия-24" офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:39
2022-07-13T11:39
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
луганск
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Небо над Луганском и городами ЛНР надежно закрыто силами ПВО, заявил в эфире телеканала "Россия-24" офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Невозможно преувеличить или преуменьшить значение ПВО, потому что на протяжении месяца наносятся удары по территории ЛНР с применением тактических ракетных комплексов "Точка-У", "Смерчей", "Ураганов", "Градов", HIMARS. 98% этих ракет сбивается", - сказал офицер.Ни одно оружие не дает стопроцентного попадания в цель, поскольку есть погрешности и человеческий фактор, но "по большей части силы ПВО справляются со своей задачей", отметил Марочко. По его словам, целями новых украинских ракетных обстрелов могут стать города Луганск, Алчевск, Стаханов, Лисичанск и Северодонецк.
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луганская народная республика
луганск
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в мире, луганская народная республика, луганск, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:39 13.07.2022
 
В ЛНР заверили, что небо над Луганском надежно закрыто силами ПВО

Представитель ЛНР Марочко заявил, что силы ПВО сбивают до 98 процентов украинских ракет

© РИА Новости / Олеся ПотаповаПодразделения противовоздушной обороны в ЛНР
Подразделения противовоздушной обороны в ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Олеся Потапова
Подразделения противовоздушной обороны в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Небо над Луганском и городами ЛНР надежно закрыто силами ПВО, заявил в эфире телеканала "Россия-24" офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Невозможно преувеличить или преуменьшить значение ПВО, потому что на протяжении месяца наносятся удары по территории ЛНР с применением тактических ракетных комплексов "Точка-У", "Смерчей", "Ураганов", "Градов", HIMARS. 98% этих ракет сбивается", - сказал офицер.
Ни одно оружие не дает стопроцентного попадания в цель, поскольку есть погрешности и человеческий фактор, но "по большей части силы ПВО справляются со своей задачей", отметил Марочко. По его словам, целями новых украинских ракетных обстрелов могут стать города Луганск, Алчевск, Стаханов, Лисичанск и Северодонецк.
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
03:38Специальная военная операция на Украине
Источник: HIMARS не сложная цель для ПВО, но у Киева тактика террористов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛуганскУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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