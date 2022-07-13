https://ria.ru/20220713/pvo-1802141985.html

В ЛНР заверили, что небо над Луганском надежно закрыто силами ПВО

В ЛНР заверили, что небо над Луганском надежно закрыто силами ПВО - РИА Новости, 13.07.2022

В ЛНР заверили, что небо над Луганском надежно закрыто силами ПВО

Небо над Луганском и городами ЛНР надежно закрыто силами ПВО, заявил в эфире телеканала "Россия-24" офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T11:39

2022-07-13T11:39

2022-07-13T11:39

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

луганск

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/123399/67/1233996737_0:0:982:552_1920x0_80_0_0_db62b2865b0a008c9ab118ea33b8311a.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Небо над Луганском и городами ЛНР надежно закрыто силами ПВО, заявил в эфире телеканала "Россия-24" офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Невозможно преувеличить или преуменьшить значение ПВО, потому что на протяжении месяца наносятся удары по территории ЛНР с применением тактических ракетных комплексов "Точка-У", "Смерчей", "Ураганов", "Градов", HIMARS. 98% этих ракет сбивается", - сказал офицер.Ни одно оружие не дает стопроцентного попадания в цель, поскольку есть погрешности и человеческий фактор, но "по большей части силы ПВО справляются со своей задачей", отметил Марочко. По его словам, целями новых украинских ракетных обстрелов могут стать города Луганск, Алчевск, Стаханов, Лисичанск и Северодонецк.

https://ria.ru/20220713/himars-1802094655.html

луганская народная республика

луганск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, луганск, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр