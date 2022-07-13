https://ria.ru/20220713/putin-1802111988.html

В США заявили, что Путин нашел секретное оружие против Запада

В США заявили, что Путин нашел секретное оружие против Запада - РИА Новости, 13.07.2022

В США заявили, что Путин нашел секретное оружие против Запада

Моральное и политическое замешательство современного Запада стало секретным оружием президента России Владимира Путина, пишет Уолтер Рассел Мид для газеты The... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T09:22

2022-07-13T09:22

2022-07-13T12:12

в мире

россия

сша

владимир путин

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Моральное и политическое замешательство современного Запада стало секретным оружием президента России Владимира Путина, пишет Уолтер Рассел Мид для газеты The Wall Street Journal. "Путин пытается сыграть на проблемах западного общества, что в конечном итоге должно поставить американский мировой порядок на колени. Ставка на западный декаданс уже более десяти лет с лихвой окупается", — говорится в публикации. Автор считает, что Россия в экономической войне с Западом смогла не только выстоять, но и порядком потрепать своих оппонентов. В частности, запуганная последствиями финансового противостояния Германия начала уклоняться от своих обещаний увеличить расходы на оборону, отмечается в статье. "Путин добился наибольшего успеха в сферах экономики и политики, в которых Запад считал свою власть наиболее сильной", — отметил Мид. По его мнению, нет оптимизма у Запада и в отношении того, что его ценности объединят мировое сообщество и вынудят его единым фронтом выступить против России. Так, вслед за Китаем, к которому присоединились Индия и Бразилия, страны по всему миру выбирают торговлю с Россией вместо солидарности с "Большой семеркой", подчеркнул автор. В заключение Мид перечислил три уязвимости западной системы. К первой он отнес тенденцию к протекционизму в Европе и США, которая снижает экономическую привлекательность западной системы для развивающихся стран. Вторая проблема — ценностная политика Запада. Многие убеждения, дорогие сердцам западных лидеров, такие как пропаганда ЛГБТ, озадачивают и оскорбляют миллиарды людей по всему миру, считает Мид. Третья уязвимость заключается в разногласиях внутри либерального Запада. Так, там бушуют культурные войны, и они не способствуют единству за рубежом, резюмировалось в статье.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.

https://ria.ru/20220708/gaz-1801129941.html

https://ria.ru/20220623/ssha-1797699302.html

https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793439512.html

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сша

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, сша, владимир путин