09:22 13.07.2022 (обновлено: 12:12 13.07.2022)
В США заявили, что Путин нашел секретное оружие против Запада
WSJ: моральное и политическое замешательство Запада стало секретным оружием Путина
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Моральное и политическое замешательство современного Запада стало секретным оружием президента России Владимира Путина, пишет Уолтер Рассел Мид для газеты The Wall Street Journal.
"Путин пытается сыграть на проблемах западного общества, что в конечном итоге должно поставить американский мировой порядок на колени. Ставка на западный декаданс уже более десяти лет с лихвой окупается", — говорится в публикации.
"Путин пытается сыграть на проблемах западного общества, что в конечном итоге должно поставить американский мировой порядок на колени. Ставка на западный декаданс уже более десяти лет с лихвой окупается", — говорится в публикации.
Автор считает, что Россия в экономической войне с Западом смогла не только выстоять, но и порядком потрепать своих оппонентов. В частности, запуганная последствиями финансового противостояния Германия начала уклоняться от своих обещаний увеличить расходы на оборону, отмечается в статье.
"Путин добился наибольшего успеха в сферах экономики и политики, в которых Запад считал свою власть наиболее сильной", — отметил Мид.
По его мнению, нет оптимизма у Запада и в отношении того, что его ценности объединят мировое сообщество и вынудят его единым фронтом выступить против России. Так, вслед за Китаем, к которому присоединились Индия и Бразилия, страны по всему миру выбирают торговлю с Россией вместо солидарности с "Большой семеркой", подчеркнул автор.
В заключение Мид перечислил три уязвимости западной системы. К первой он отнес тенденцию к протекционизму в Европе и США, которая снижает экономическую привлекательность западной системы для развивающихся стран. Вторая проблема — ценностная политика Запада. Многие убеждения, дорогие сердцам западных лидеров, такие как пропаганда ЛГБТ, озадачивают и оскорбляют миллиарды людей по всему миру, считает Мид. Третья уязвимость заключается в разногласиях внутри либерального Запада. Так, там бушуют культурные войны, и они не способствуют единству за рубежом, резюмировалось в статье.
"Путин добился наибольшего успеха в сферах экономики и политики, в которых Запад считал свою власть наиболее сильной", — отметил Мид.
По его мнению, нет оптимизма у Запада и в отношении того, что его ценности объединят мировое сообщество и вынудят его единым фронтом выступить против России. Так, вслед за Китаем, к которому присоединились Индия и Бразилия, страны по всему миру выбирают торговлю с Россией вместо солидарности с "Большой семеркой", подчеркнул автор.
В заключение Мид перечислил три уязвимости западной системы. К первой он отнес тенденцию к протекционизму в Европе и США, которая снижает экономическую привлекательность западной системы для развивающихся стран. Вторая проблема — ценностная политика Запада. Многие убеждения, дорогие сердцам западных лидеров, такие как пропаганда ЛГБТ, озадачивают и оскорбляют миллиарды людей по всему миру, считает Мид. Третья уязвимость заключается в разногласиях внутри либерального Запада. Так, там бушуют культурные войны, и они не способствуют единству за рубежом, резюмировалось в статье.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.
Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.