Пушков отреагировал на планы Германии прекратить закупать нефть из России
Сенатор Пушков отреагировал на новость о решении ФРГ прекратить покупать нефть у России
Cенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о планах Германии прекратить закупать российский уголь с 1 августа и с 31 декабря нефть.
"Корни этого стратегического выбора - идеолого-политические, не экономические. Взят курс на "большой разрыв" с Россией, который крайне невыгоден Европе", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
"Корни этого стратегического выбора - идеолого-политические, не экономические. Взят курс на "большой разрыв" с Россией, который крайне невыгоден Европе", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что канцлер Австрии Нехаммер назвал план Евросоюза по сокращению импорта нефти и газа из России серьезным потрясением для Европы и заявил, что в полной мере его невозможно осуществить.
"Но на нынешнем этапе европейская либеральная элита намерена упорно идти по этому пути", — подчеркнул сенатор.
"Но на нынешнем этапе европейская либеральная элита намерена упорно идти по этому пути", — подчеркнул сенатор.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что к концу года ЕС намерен сократить импорт российской нефти на 90%.
Из-за санкций против России и курса на отказ от ее топлива Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Подорожание горючего, прежде всего газа, привело к тому, что немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы мощнейшей в Евросоюзе экономики.
Из-за санкций против России и курса на отказ от ее топлива Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Подорожание горючего, прежде всего газа, привело к тому, что немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы мощнейшей в Евросоюзе экономики.