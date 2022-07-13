https://ria.ru/20220713/pushkov-1802143572.html

Пушков отреагировал на планы Германии прекратить закупать нефть из России

Пушков отреагировал на планы Германии прекратить закупать нефть из России - РИА Новости, 13.07.2022

Пушков отреагировал на планы Германии прекратить закупать нефть из России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о планах Германии прекратить закупать российский уголь с 1 августа и с 31 декабря нефть. "Корни этого... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T11:44

2022-07-13T11:44

2022-07-13T11:44

цены на нефть

санкции в отношении россии

алексей пушков

германия

россия

экономика

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о планах Германии прекратить закупать российский уголь с 1 августа и с 31 декабря нефть. "Корни этого стратегического выбора - идеолого-политические, не экономические. Взят курс на "большой разрыв" с Россией, который крайне невыгоден Европе", — написал Пушков в своем Telegram-канале. Он напомнил, что канцлер Австрии Нехаммер назвал план Евросоюза по сокращению импорта нефти и газа из России серьезным потрясением для Европы и заявил, что в полной мере его невозможно осуществить. "Но на нынешнем этапе европейская либеральная элита намерена упорно идти по этому пути", — подчеркнул сенатор. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что к концу года ЕС намерен сократить импорт российской нефти на 90%.Из-за санкций против России и курса на отказ от ее топлива Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Подорожание горючего, прежде всего газа, привело к тому, что немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы мощнейшей в Евросоюзе экономики.

https://ria.ru/20220710/germaniya-1801538272.html

https://ria.ru/20220622/gaz-1797413639.html

https://ria.ru/20220713/germaniya-1802129602.html

германия

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

цены на нефть, санкции в отношении россии, алексей пушков, германия, россия, экономика