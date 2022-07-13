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Пушков отреагировал на планы Германии прекратить закупать нефть из России - РИА Новости, 13.07.2022
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Пушков отреагировал на планы Германии прекратить закупать нефть из России
Пушков отреагировал на планы Германии прекратить закупать нефть из России - РИА Новости, 13.07.2022
Пушков отреагировал на планы Германии прекратить закупать нефть из России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о планах Германии прекратить закупать российский уголь с 1 августа и с 31 декабря нефть. "Корни этого... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:44
2022-07-13T11:44
цены на нефть
санкции в отношении россии
алексей пушков
германия
россия
экономика
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о планах Германии прекратить закупать российский уголь с 1 августа и с 31 декабря нефть. "Корни этого стратегического выбора - идеолого-политические, не экономические. Взят курс на "большой разрыв" с Россией, который крайне невыгоден Европе", — написал Пушков в своем Telegram-канале. Он напомнил, что канцлер Австрии Нехаммер назвал план Евросоюза по сокращению импорта нефти и газа из России серьезным потрясением для Европы и заявил, что в полной мере его невозможно осуществить. "Но на нынешнем этапе европейская либеральная элита намерена упорно идти по этому пути", — подчеркнул сенатор. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что к концу года ЕС намерен сократить импорт российской нефти на 90%.Из-за санкций против России и курса на отказ от ее топлива Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Подорожание горючего, прежде всего газа, привело к тому, что немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы мощнейшей в Евросоюзе экономики.
https://ria.ru/20220710/germaniya-1801538272.html
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цены на нефть, санкции в отношении россии, алексей пушков, германия, россия, экономика
11:44 13.07.2022
 
Пушков отреагировал на планы Германии прекратить закупать нефть из России

Сенатор Пушков отреагировал на новость о решении ФРГ прекратить покупать нефть у России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Алексей Пушков
Cенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о планах Германии прекратить закупать российский уголь с 1 августа и с 31 декабря нефть.

"Корни этого стратегического выбора - идеолого-политические, не экономические. Взят курс на "большой разрыв" с Россией, который крайне невыгоден Европе", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
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Он напомнил, что канцлер Австрии Нехаммер назвал план Евросоюза по сокращению импорта нефти и газа из России серьезным потрясением для Европы и заявил, что в полной мере его невозможно осуществить.

"Но на нынешнем этапе европейская либеральная элита намерена упорно идти по этому пути", — подчеркнул сенатор.
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Из-за санкций против России и курса на отказ от ее топлива Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Подорожание горючего, прежде всего газа, привело к тому, что немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы мощнейшей в Евросоюзе экономики.
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