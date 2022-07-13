https://ria.ru/20220713/pushkov-1802098136.html

Пушков оценил реакцию ФРГ на протест Украины из-за турбины для "Газпрома"

Пушков оценил реакцию ФРГ на протест Украины из-за турбины для "Газпрома" - РИА Новости, 13.07.2022

Пушков оценил реакцию ФРГ на протест Украины из-за турбины для "Газпрома"

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Германии на протест украинских властей в связи с решением Канады вернуть турбину для газопровода "Северный... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T06:21

2022-07-13T06:21

2022-07-13T10:13

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северный поток

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Германии на протест украинских властей в связи с решением Канады вернуть турбину для газопровода "Северный поток"."Возмущение Киева по поводу возвращения Канадой турбины для "Северного потока" было отвергнуто Берлином как не имеющее оснований. Канада подвела турбину под свои санкции по недомыслию, в санкционном раже, не согласовав этот шаг с ЕС, и потому была вынуждена дать задний ход", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Он напомнил, что Германия и в целом ЕС не вводили санкции на поставки российского газа."Отказ от него отдельных стран или, точнее, разговоры на сей счет, поскольку отказавшиеся в разных формах продолжают покупать газ из России, положения не меняют. ЕС не вводил эмбарго на поставки газа из России", — подчеркнул сенатор.В июне "Газпром" сообщил, что был вынужден снизить прокачку по "Северному потоку" примерно на 60 процентов — до 67 миллионов кубометров. Сложившаяся ситуация была связана с тем, что немецкой Siemens из-за санкций Оттавы против Москвы не могла вернуть проходившие ремонт на канадском заводе газоперекачивающие агрегаты для компрессорной станции "Портовая", а также выявленными техническими неисправностями двигателей.Позднее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада, несмотря на санкции, вернет оборудование для "Северного потока" по просьбе Германии.

https://ria.ru/20220712/zelenskiy-1801873372.html

https://ria.ru/20220712/shok-1802028520.html

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в мире, алексей пушков, канада, германия, евросоюз, газпром, siemens, северный поток, россия