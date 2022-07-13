https://ria.ru/20220713/propaganda-1802095208.html

Эксперт: возможности HIMARS чрезмерно преувеличены украинской пропагандой

Эксперт: возможности HIMARS чрезмерно преувеличены украинской пропагандой - РИА Новости, 13.07.2022

Эксперт: возможности HIMARS чрезмерно преувеличены украинской пропагандой

Украинская пропаганда делает из американских РСЗО HIMARS "чудо-оружие", провоцируя панику в российской блогосфере, при этом ни характеристики этих систем, ни их РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T04:03

2022-07-13T04:03

2022-07-13T04:05

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Украинская пропаганда делает из американских РСЗО HIMARS "чудо-оружие", провоцируя панику в российской блогосфере, при этом ни характеристики этих систем, ни их количество на вооружении украинских войск не способны существенно повлиять на ход спецоперации, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков.Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что снаряды HIMARS, поставленных Украине из США, не являются сложной целью для российской ПВО и регулярно сбиваются, однако Киев использует террористическую тактику комбинированных ударов по слабо прикрытым гражданским объектам.Эксперт отметил, что в последнее время многие удары украинских войск по тыловой инфраструктуре ВС РФ и народных милиций ЛНР и ДНР приписывают HIMARS. Однако, когда на место разрушений приезжают российские следователи, то фиксируются обломки совершенно других комплексов – "Точки-У" и "Ольхи" (украинская модификация РСЗО "Смерч")."Если почитать сообщения украинских СМИ, то всего шесть комплексов успевают буквально везде - просто удивительная мобильность для такой огромной линии фронта! То они всплывают на изюмско-харьковском направлении, потом - сразу на донецком и тут же под Каховкой, причём везде они максимально результативны. В Киеве делают из HIMARS "чудо-оружие", но посудите сами, как шесть установок могли наделать столько бед? Не стоит поддаваться такой явной пропаганде", - заключил собеседник агентства.По данным открытых источников, ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Украине будет передано ещё четыре таких установки. Как сообщали в Минобороны, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены огнём ВС РФ. HIMARS применяет 227-миллиметровые реактивные снаряды, каждая установка может запустить шесть снарядов в залпе. Неуправляемые снаряды американской РСЗО имеют дальность до 45 километров, корректируемые снаряды имеют дальность, по разным данным, до 70-80 километров. Они имеют инерциальную систему управления с коррекцией по данным GPS на конечном участке траектории.Для сравнения, российские системы РСЗО "Торнадо-С" имеют корректируемые снаряды с таким же принципом наведения - инерциальная система плюс спутниковая коррекция, но существенно большую дальность - 120 километров, больший калибр (300 миллиметров) и более могущественную боевую часть.

https://ria.ru/20220712/pvo-1801908298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, сша, в мире