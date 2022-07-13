https://ria.ru/20220713/prestupnik-1802094105.html

Лидер украинских националистов 1980-х годов оказался нацистским карателем

Лидер украинских националистов 1980-х годов оказался нацистским карателем - РИА Новости, 13.07.2022

Лидер украинских националистов 1980-х годов оказался нацистским карателем

Один из лидеров украинских националистов времен перестройки Богдан Когут в годы Второй мировой войны активно участвовал в массовых убийствах еврейских узников... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T03:09

2022-07-13T03:09

2022-07-13T12:36

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156374/53/1563745312_0:190:2967:1859_1920x0_80_0_0_f7a80efcf62b8e68731d0e5b4d5b7ed6.jpg

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Один из лидеров украинских националистов времен перестройки Богдан Когут в годы Второй мировой войны активно участвовал в массовых убийствах еврейских узников гитлеровского концлагеря Травники. Об этом свидетельствуют документы, рассекреченные УФСБ России по Приморскому краю, с которыми ознакомилось РИА Новости.Концлагерь СС Травники был создан в 1941 году в одноименном населенном пункте возле польского города Люблина. В лагере готовили вахманов (охранников) для несения службы в лагерях гетто, в которых массово уничтожалось еврейское население. Вахманы несли службу по охране заключенных в лагерях евреев, принимали участие в массовом уничтожении еврейского населения путем расстрела и умерщвления в газовых камерах.С сентября 1943 года лагерь в Травниках стал филиалом лагеря смерти Майданек. По разным оценкам, в Травниках были убиты от шести до десяти тысяч евреев. В Травниках погибло и множество советских военнопленных.Участие в "конвейере смерти"В числе документов — фотокопии обвинительного заключения по делу Когута, протокола одного из его допросов после войны в советской военной контрразведке, а также фрагментов его личного дела в СС, в том числе расписок, собственноручно данных им при поступлении на службу к гитлеровцам.В начале Великой Отечественной войны Когут жил в селе Конюхи Козовского района Тернопольской области, где он родился в 1921 году. Осенью 1942-го перебрался в район польского Люблина. Там Когут узнал от своих украинских друзей, что гитлеровцы набирают людей для службы в полицейских и эсэсовских подразделениях."Четырнадцатого декабря 1942 года, изменив Родине, добровольно поступил в немецкие войска СС", — говорилось в обвинительном заключении. Когута направили в учебную команду "СС Вахманшафт" для прохождения спецподготовки в гитлеровских карательных органах.В личном деле Когута имелось собственноручно заполненное заявление, в котором он заявлял о своем арийском происхождении и о том, что он не был ни коммунистом, ни комсомольцем.Следствие выяснило, что в ходе учебы в команде вахманов Когут, кроме военной подготовки, прошел и "специальную подготовку по охране и конвоированию заключенных, содержавшихся в немецких лагерях уничтожения, и в порядке практики нес службу по охране этих лагерей".Тогда же Когут конвоировал эшелон с более чем 3 тысячами обреченных на смерть людей, отправленных из варшавского гетто в концлагерь в Треблинке.После ликвидации варшавского гетто Когут вернулся в травниковский лагерь, где учился и продолжал его охранять. Затем он был повышен до командира отделения вахманов СС с присвоением ему звания обервахмана. Командуя этим отделением, Когут в октябре 1943 года принимал личное участие в расстреле семи тысяч евреев из травниковского лагеря — это показал в ходе следствия сослуживец Когута, свидетель Никита Рыбак.Из Травников Когута направили на службу в немецкую жандармерию в местечко Жулкевка Люблинского воеводства, где он охранял немецкие склады от нападения партизан. В 1944 году Когута перевели в концлагерь в польском городе Понятова. Затем в составе команды вахманов СС и частей жандармерии Когут участвовал в операции против партизан в районе польского Парчева, откуда в рядах сформированного батальона СС отступил в город Кельцы, где строил оборонительные сооружения для частей вермахта.Затем Когут оказался в Германии, и в апреле 1945 года в городе Радеберге "в целях сокрытия своих следов о службе в немецких лагерях уничтожения" вступил в ряды 1-й дивизии "Русской освободительной армии" (РОА) предателя генерала Андрея Власова. Дивизия отправилась в Чехословакию для противостояния наступавшим советским войскам. "Дивизия и я лично были вооружены огнестрельным оружием, впоследствии передислоцировались в район города Праги", — рассказал на допросе Когут.Он был пленен советскими частями 13 мая 1945 года под Прагой. Далее его отправили в лагерь в германский Мольберг, а позже — в СССР. Во время спецпроверки в Советском Союзе Когут скрыл, что добровольно поступил на службу в СС и участвовал в массовых казнях. В ноябре 1946-го Когута направили на жительство в Приморский край, где он устроился рабочим на военный склад. Однако к этому времени советской военной контрразведке стали известны неопровержимые факты причастности Когута к убийствам узников Травников. Его арестовали в 1947 году, провели следствие и осудили в мае 1948 года на длительный срок (смертная казнь в СССР тогда была заменена 25 годами лагерей).В феврале 1955 года Когуту было отказано в пересмотре дела. Соответствующая комиссия установила, что его преступления доказаны, мера наказания соответствовала содеянному и что приговор следует считать правильным.Но в январе 1956 года Когута освободили по "хрущевской" амнистии. 17 сентября 1955 года в СССР вышел указ об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны. В основном это были люди, которые с оружием в руках сражались против советской власти либо на стороне гитлеровцев, либо в рядах националистов на Украине, в Прибалтике и других республиках СССР. По мнению историков, это решение открыло путь для бандеровского реванша на Украине — выпущенные из лагерей националисты и их потомки проникали в органы советской власти, готовя почву для реализации при поддержке Запада проекта "анти-Россия".Биография националиста с пробелами по-украинскиБогдан Когут упомянут на страницах интернет-ресурса "Энциклопедия современной Украины", созданного под эгидой Института энциклопедических исследований Национальной академии наук Украины. Когут (1921-2011) фигурирует там как "писатель, общественно-политический деятель".В статье о нем сообщается, что Когут вырос в семье бывшего воина "Украинской Галицкой армии" (одного из вооруженных формирований националистической Украинской народной республики конца 1910-х годов) и члена "Украинской войсковой организации" (УВО, предшественницы запрещенной в России "Организации украинских националистов", ОУН).Также сообщается, что Когут с 1935 года был членом молодежного крыла ОУН*, связным, с 1940 года — действительным членом ОУН* под псевдонимом Мак. По версии "Энциклопедии современной Украины", Когут в составе РОА в 1945 году "участвовал в освобождении Праги".Об участии Когута в геноциде евреев в годы войны в статье не сообщается ничего. При этом указывается, что 25 лет лагерей от советского суда он получил якобы за принадлежность к ОУН*.Когут в интернет-ресурсе назван одним из основателей в конце 1980-х годов и председателем "Украинской национальной партии", инициатором возрождения и членом "провода (руководства. — Прим. ред.) ОУН* в Украине" (1993-2005). При этом признается, что Когут не был реабилитирован.Когут — не единственный уроженец западной Украины, добровольно помогавший гитлеровцам уничтожать узников травниковского концлагеря. В конце прошлого года стало известно, что вахманом в Травниках служил Дмитрий Макарчук, осужденный советским судом за измену в годы Великой Отечественной войны и значившийся как якобы жертва политических репрессий в СССР в базе данных ликвидированного по решению Верховного суда России международного общества "Мемориал"**, до этого признанного в России иностранным агентом. Макарчук был причастен ко многим преступлениям, в том числе к расстрелу около 2,5 тысяч евреев из Травников в декабре 1943 года.Ранее международный резонанс получила ситуация вокруг бывшего надзирателя травниковского концлагеря, также уроженца Западной Украины Якова Палия. В 2000-е годы стало известно, что он несет ответственность за массовое убийство в Травниках шести тысяч еврейских мужчин, женщин и детей 3 ноября 1943 года. Палий иммигрировал в США в 1949 году и получил гражданство в 1957 году, скрыв свое нацистское прошлое. В 2018 году американцы выдали Палия Германии, ему мог грозить суд и тюремный срок за соучастие в массовых убийствах, однако в начале 2019 года он скончался в доме престарелых.* Организация признана экстремистской и запрещена в России.** Организация, признанная иностранным агентом в России.

https://ria.ru/20220617/krym-1795982740.html

https://ria.ru/20220707/likvidatsiya-1800834863.html

https://ria.ru/20220711/nenavist-1801601020.html

https://ria.ru/20220711/polsha-1801600485.html

https://ria.ru/20220710/mazepa-1801483218.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина