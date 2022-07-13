США выделили финансовую помощь Украине
США выделили 1,7 миллиарда долларов безвозмездной помощи Украине на зарплаты медикам
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины и США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины и США. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что США выделил 1,7 миллиарда долларов грантовой помощи на программу медгарантий, в том числе и на выплату зарплат медикам, сообщает в среду издание "Укринформ".
"В результате договоренностей с правительством США Украина получила 1,7 миллиарда долларов в поддержку программы медицинских гарантий. Денежные средства предоставлены через механизм Целевого фонда Всемирного банка на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины", - приводит слова Ляшко издание "Укринформ".
Он уточнил, что с начала года медицинским учреждениям было перечислено 74 миллиарда гривен (1,9 миллиарда долларов США), более 54 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов США) из них направлены на заработную плату медикам.
"В среднем ежемесячно во исполнение программы медгарантий из госбюджета перечисляется около 12 миллиардов гривен (317 миллионов долларов США), из них ориентировочно 8,7 миллиардов (230 миллионов долларов США) - это заработная плата работников учреждений здравоохранения", - сказал Ляшко.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что иностранные доноры с 24 февраля предоставили Украине 10,88 миллиарда долларов на финансирование расходов ее государственного бюджета.
Ранее в Минфине Украины сообщали, что доходная часть госбюджета страны на две трети заполнена за счет кредитов и грантовой помощи.
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