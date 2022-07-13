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Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью - РИА Новости, 13.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/polya-1802111736.html
Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью
Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью - РИА Новости, 13.07.2022
Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью
Украинcкие силовики поджигают поля с пшеницей на границе с Херсонской областью, заявил РИА Новости заместитель главы региональной военно-гражданской... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T09:19
2022-07-13T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Украинcкие силовики поджигают поля с пшеницей на границе с Херсонской областью, заявил РИА Новости заместитель главы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов."Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим, и им все равно", — сказал он.По его словам, киевские власти живут за счет грантов коллективного Запада, а простые люди их мало интересуют."Они на зарплатах прокормятся, а что делать простым людям, жителям Украины, — этот вопрос остается открытым", — добавил замглавы ВГА.Кроме того, минувшей ночью украинская армия пыталась обстрелять Херсон, рассказал Стремоусов. По городу выпустили не менее шести снарядов, но все их сбила система ПВО, уточнил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220713/kherson-1802109050.html
херсонская область
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в мире, херсонская область , украина, запорожская область
09:19 13.07.2022 (обновлено: 11:06 13.07.2022)
 
Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью

Замглавы херсонской ВГА Стремоусов обвинил Украину в поджогах полей с пшеницей на границе

© Фото : ГУ Національної поліції в Херсонській області Пожар на пшеничном поле в Херсонской области
Пожар на пшеничном поле в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : ГУ Національної поліції в Херсонській області
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Украинcкие силовики поджигают поля с пшеницей на границе с Херсонской областью, заявил РИА Новости заместитель главы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
"Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим, и им все равно", — сказал он.
Вид на Херсон - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
09:06Специальная военная операция на Украине
Система ПВО предотвратила попытку обстрела Херсона со стороны ВСУ
По его словам, киевские власти живут за счет грантов коллективного Запада, а простые люди их мало интересуют.
"Они на зарплатах прокормятся, а что делать простым людям, жителям Украины, — этот вопрос остается открытым", — добавил замглавы ВГА.
Кроме того, минувшей ночью украинская армия пыталась обстрелять Херсон, рассказал Стремоусов. По городу выпустили не менее шести снарядов, но все их сбила система ПВО, уточнил он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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