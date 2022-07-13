https://ria.ru/20220713/polya-1802111736.html

Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью

Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью - РИА Новости, 13.07.2022

Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью

Украинcкие силовики поджигают поля с пшеницей на границе с Херсонской областью, заявил РИА Новости заместитель главы региональной военно-гражданской... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T09:19

2022-07-13T09:19

2022-07-13T11:06

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

украина

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Украинcкие силовики поджигают поля с пшеницей на границе с Херсонской областью, заявил РИА Новости заместитель главы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов."Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим, и им все равно", — сказал он.По его словам, киевские власти живут за счет грантов коллективного Запада, а простые люди их мало интересуют."Они на зарплатах прокормятся, а что делать простым людям, жителям Украины, — этот вопрос остается открытым", — добавил замглавы ВГА.Кроме того, минувшей ночью украинская армия пыталась обстрелять Херсон, рассказал Стремоусов. По городу выпустили не менее шести снарядов, но все их сбила система ПВО, уточнил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220713/kherson-1802109050.html

херсонская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область , украина, запорожская область