https://ria.ru/20220713/polk-1802170655.html
В Кремле прокомментировали слухи о формировании "собянинского полка"
В Кремле прокомментировали слухи о формировании "собянинского полка" - РИА Новости, 13.07.2022
В Кремле прокомментировали слухи о формировании "собянинского полка"
В Кремле ничего не знают о якобы формировании некоего подразделения "собянинский полк", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T13:01
2022-07-13T13:01
2022-07-13T13:01
москва
политика
дмитрий песков
сергей собянин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В Кремле ничего не знают о якобы формировании некоего подразделения "собянинский полк", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в издании "Медуза"* сообщалось, что в Москве сформировано некое военное подразделение "собянинский полк"."Нет, нам ничего об этом неизвестно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю об этом.*Признано СМИ-иноагентом
https://ria.ru/20220705/sobyanin-1800457344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, политика, дмитрий песков, сергей собянин
В Кремле прокомментировали слухи о формировании "собянинского полка"
Песков: в Кремле не знают о якобы формировании некоего подразделения "собянинский полк"