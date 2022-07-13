https://ria.ru/20220713/polk-1802170655.html

В Кремле прокомментировали слухи о формировании "собянинского полка"

В Кремле прокомментировали слухи о формировании "собянинского полка" - РИА Новости, 13.07.2022

В Кремле прокомментировали слухи о формировании "собянинского полка"

В Кремле ничего не знают о якобы формировании некоего подразделения "собянинский полк", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T13:01

2022-07-13T13:01

2022-07-13T13:01

москва

политика

дмитрий песков

сергей собянин

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В Кремле ничего не знают о якобы формировании некоего подразделения "собянинский полк", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в издании "Медуза"* сообщалось, что в Москве сформировано некое военное подразделение "собянинский полк"."Нет, нам ничего об этом неизвестно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю об этом.*Признано СМИ-иноагентом

https://ria.ru/20220705/sobyanin-1800457344.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, политика, дмитрий песков, сергей собянин