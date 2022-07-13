https://ria.ru/20220713/pobeda-1802220740.html

СМИ: Путин побеждает в "войне нервов" с Западом из-за "Северного потока"

СМИ: Путин побеждает в "войне нервов" с Западом из-за "Северного потока" - РИА Новости, 13.07.2022

СМИ: Путин побеждает в "войне нервов" с Западом из-за "Северного потока"

В Киеве опасаются, что Запад будет все более охотно взаимодействовать с Россией из-за надвигающегося дефицита энергоносителей, пишет украинская журналистка... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:42

2022-07-13T15:42

2022-07-13T18:38

джастин трюдо

канада

россия

германия

северный поток

siemens

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_239:0:2814:1448_1920x0_80_0_0_f836093783049301bceecfee9242d3ec.jpg

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Киеве опасаются, что Запад будет все более охотно взаимодействовать с Россией из-за надвигающегося дефицита энергоносителей, пишет украинская журналистка Светлана Моренец в статье для британского журнала The Spectator.По мнению автора, об этом свидетельствует решение премьер-министра Канады Джастина Трюдо отправить в Германию турбину, которая необходима для увеличения поставок газа по "Северному потоку". Ранее Оттава отказывалась делать это из-за антироссийских санкций."Всегда оставался вопрос, будет ли Запад столь же решителен в вопросе санкций против Москвы, когда начнет испытывать трудности. На этой неделе он приблизился к тому, чтобы признать, что последствия ограничительных мер могут оказаться слишком тяжелыми", — констатировала журналистка.Она напоминает, что решение Канады вывести турбину из-под санкций получило поддержку, особенно в США и Германии. Европа выглядит все более уязвимой из-за приближающихся холодов, заключает Моренец."Северный поток" — сейчас основной маршрут транспортировки российского газа в Европу. В середине июня "Газпром" сообщил, что вынужден сократить прокачку с плановых 167 миллионов кубометров в сутки до 67, объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против российской компании не может вернуть из ремонта турбину с компрессорной станции "Портовая". На прошлой неделе стало известно, что турбину все же вернут в Германию, а оттуда доставят "Газпрому".Пресс-секретарь президента России назвал ситуацию с трубопроводом технологической проблемой и подчеркнул, что Москва никогда не использовала поставки топлива для того, чтобы кого-то наказывать, а продает энергоресурсы исключительно для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

https://ria.ru/20220713/germaniya-1802107747.html

https://ria.ru/20220713/berbok-1802179427.html

канада

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

джастин трюдо, канада, россия, германия, северный поток, siemens, в мире, экономика, санкции в отношении россии, украина