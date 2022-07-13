15:42 13.07.2022 (обновлено: 18:38 13.07.2022)
СМИ: Путин побеждает в "войне нервов" с Западом из-за "Северного потока"
The Spectator: Путин побеждает в "войне нервов" с Западом из-за "Северного потока"
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Киеве опасаются, что Запад будет все более охотно взаимодействовать с Россией из-за надвигающегося дефицита энергоносителей, пишет украинская журналистка Светлана Моренец в статье для британского журнала The Spectator.
"На Украине боятся, что Путин побеждает в войне нервов с Западом, который будет продолжать идти на уступки России, пусть и маскируя это дежурными заявлениями о поддержке киевских властей", — заметила она.
По мнению автора, об этом свидетельствует решение премьер-министра Канады Джастина Трюдо отправить в Германию турбину, которая необходима для увеличения поставок газа по "Северному потоку". Ранее Оттава отказывалась делать это из-за антироссийских санкций.
"Всегда оставался вопрос, будет ли Запад столь же решителен в вопросе санкций против Москвы, когда начнет испытывать трудности. На этой неделе он приблизился к тому, чтобы признать, что последствия ограничительных мер могут оказаться слишком тяжелыми", — констатировала журналистка.
Она напоминает, что решение Канады вывести турбину из-под санкций получило поддержку, особенно в США и Германии. Европа выглядит все более уязвимой из-за приближающихся холодов, заключает Моренец.
"Северный поток" — сейчас основной маршрут транспортировки российского газа в Европу. В середине июня "Газпром" сообщил, что вынужден сократить прокачку с плановых 167 миллионов кубометров в сутки до 67, объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против российской компании не может вернуть из ремонта турбину с компрессорной станции "Портовая". На прошлой неделе стало известно, что турбину все же вернут в Германию, а оттуда доставят "Газпрому".
Пресс-секретарь президента России назвал ситуацию с трубопроводом технологической проблемой и подчеркнул, что Москва никогда не использовала поставки топлива для того, чтобы кого-то наказывать, а продает энергоресурсы исключительно для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.