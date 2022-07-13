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СМИ: Путин побеждает в "войне нервов" с Западом из-за "Северного потока" - РИА Новости, 13.07.2022
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СМИ: Путин побеждает в "войне нервов" с Западом из-за "Северного потока"
СМИ: Путин побеждает в "войне нервов" с Западом из-за "Северного потока" - РИА Новости, 13.07.2022
СМИ: Путин побеждает в "войне нервов" с Западом из-за "Северного потока"
В Киеве опасаются, что Запад будет все более охотно взаимодействовать с Россией из-за надвигающегося дефицита энергоносителей, пишет украинская журналистка... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:42
2022-07-13T18:38
джастин трюдо
канада
россия
германия
северный поток
siemens
в мире
экономика
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Киеве опасаются, что Запад будет все более охотно взаимодействовать с Россией из-за надвигающегося дефицита энергоносителей, пишет украинская журналистка Светлана Моренец в статье для британского журнала The Spectator.По мнению автора, об этом свидетельствует решение премьер-министра Канады Джастина Трюдо отправить в Германию турбину, которая необходима для увеличения поставок газа по "Северному потоку". Ранее Оттава отказывалась делать это из-за антироссийских санкций."Всегда оставался вопрос, будет ли Запад столь же решителен в вопросе санкций против Москвы, когда начнет испытывать трудности. На этой неделе он приблизился к тому, чтобы признать, что последствия ограничительных мер могут оказаться слишком тяжелыми", — констатировала журналистка.Она напоминает, что решение Канады вывести турбину из-под санкций получило поддержку, особенно в США и Германии. Европа выглядит все более уязвимой из-за приближающихся холодов, заключает Моренец."Северный поток" — сейчас основной маршрут транспортировки российского газа в Европу. В середине июня "Газпром" сообщил, что вынужден сократить прокачку с плановых 167 миллионов кубометров в сутки до 67, объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против российской компании не может вернуть из ремонта турбину с компрессорной станции "Портовая". На прошлой неделе стало известно, что турбину все же вернут в Германию, а оттуда доставят "Газпрому".Пресс-секретарь президента России назвал ситуацию с трубопроводом технологической проблемой и подчеркнул, что Москва никогда не использовала поставки топлива для того, чтобы кого-то наказывать, а продает энергоресурсы исключительно для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
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джастин трюдо, канада, россия, германия, северный поток, siemens, в мире, экономика, санкции в отношении россии, украина
15:42 13.07.2022 (обновлено: 18:38 13.07.2022)
 
СМИ: Путин побеждает в "войне нервов" с Западом из-за "Северного потока"

The Spectator: Путин побеждает в "войне нервов" с Западом из-за "Северного потока"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Киеве опасаются, что Запад будет все более охотно взаимодействовать с Россией из-за надвигающегося дефицита энергоносителей, пишет украинская журналистка Светлана Моренец в статье для британского журнала The Spectator.

"На Украине боятся, что Путин побеждает в войне нервов с Западом, который будет продолжать идти на уступки России, пусть и маскируя это дежурными заявлениями о поддержке киевских властей", — заметила она.

По мнению автора, об этом свидетельствует решение премьер-министра Канады Джастина Трюдо отправить в Германию турбину, которая необходима для увеличения поставок газа по "Северному потоку". Ранее Оттава отказывалась делать это из-за антироссийских санкций.
"Всегда оставался вопрос, будет ли Запад столь же решителен в вопросе санкций против Москвы, когда начнет испытывать трудности. На этой неделе он приблизился к тому, чтобы признать, что последствия ограничительных мер могут оказаться слишком тяжелыми", — констатировала журналистка.
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Она напоминает, что решение Канады вывести турбину из-под санкций получило поддержку, особенно в США и Германии. Европа выглядит все более уязвимой из-за приближающихся холодов, заключает Моренец.
"Северный поток" — сейчас основной маршрут транспортировки российского газа в Европу. В середине июня "Газпром" сообщил, что вынужден сократить прокачку с плановых 167 миллионов кубометров в сутки до 67, объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против российской компании не может вернуть из ремонта турбину с компрессорной станции "Портовая". На прошлой неделе стало известно, что турбину все же вернут в Германию, а оттуда доставят "Газпрому".
Пресс-секретарь президента России назвал ситуацию с трубопроводом технологической проблемой и подчеркнул, что Москва никогда не использовала поставки топлива для того, чтобы кого-то наказывать, а продает энергоресурсы исключительно для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
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