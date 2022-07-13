https://ria.ru/20220713/pchely-1802257760.html

В Татарстане произошла массовая гибель пчел

В Татарстане произошла массовая гибель пчел - РИА Новости, 13.07.2022

В Татарстане произошла массовая гибель пчел

Массовая гибель пчел произошла у села Кузайкино в Альметьевском районе Татарстана, специалисты регионального управления Россельхознадзора взяли пробы с... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:49

2022-07-13T17:49

2022-07-13T17:50

происшествия

альметьевский район

нижнекамский район

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151889/32/1518893292_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_229dc9f5a7da34abe6045e3022ec6ca1.jpg

КАЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Массовая гибель пчел произошла у села Кузайкино в Альметьевском районе Татарстана, специалисты регионального управления Россельхознадзора взяли пробы с обработанных химикатами полей рапса и люцерны, сообщило ведомство."По факту гибели пчел вблизи села Кузайкино Альметьевского района инспектором отдела земельного надзора проведено выездное обследование полей с посевами рапса и люцерны, подвергшимися химической обработке", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках полномочий управления Россельхознадзора по Татарстану специалисты отобрали пробы растений для определения остаточного количества действующего вещества пестицидов, что позволит выяснить, соблюдались ли обработавшим поля сельхозпредприятием регламенты применения пестицидов.Кроме того, с руководством ООО "Союз Агро" проведена профилактическая беседа по безопасному обращению с пестицидами и агрохимикатами.С начала лета это уже третий случай массовой гибели пчел в Татарстане. Ранее подобные отмечались в Заинском и Нижнекамском районах республики после обработки рапсовых полей.

https://ria.ru/20220520/ukus-1789631828.html

https://ria.ru/20220516/pchely-1788875771.html

альметьевский район

нижнекамский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, альметьевский район, нижнекамский район, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)