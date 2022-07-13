https://ria.ru/20220713/pchely-1802257760.html
В Татарстане произошла массовая гибель пчел
В Татарстане произошла массовая гибель пчел - РИА Новости, 13.07.2022
В Татарстане произошла массовая гибель пчел
Массовая гибель пчел произошла у села Кузайкино в Альметьевском районе Татарстана, специалисты регионального управления Россельхознадзора взяли пробы с... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:49
2022-07-13T17:49
2022-07-13T17:50
происшествия
альметьевский район
нижнекамский район
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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КАЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Массовая гибель пчел произошла у села Кузайкино в Альметьевском районе Татарстана, специалисты регионального управления Россельхознадзора взяли пробы с обработанных химикатами полей рапса и люцерны, сообщило ведомство."По факту гибели пчел вблизи села Кузайкино Альметьевского района инспектором отдела земельного надзора проведено выездное обследование полей с посевами рапса и люцерны, подвергшимися химической обработке", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках полномочий управления Россельхознадзора по Татарстану специалисты отобрали пробы растений для определения остаточного количества действующего вещества пестицидов, что позволит выяснить, соблюдались ли обработавшим поля сельхозпредприятием регламенты применения пестицидов.Кроме того, с руководством ООО "Союз Агро" проведена профилактическая беседа по безопасному обращению с пестицидами и агрохимикатами.С начала лета это уже третий случай массовой гибели пчел в Татарстане. Ранее подобные отмечались в Заинском и Нижнекамском районах республики после обработки рапсовых полей.
https://ria.ru/20220520/ukus-1789631828.html
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альметьевский район
нижнекамский район
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происшествия, альметьевский район, нижнекамский район, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
17:49 13.07.2022 (обновлено: 17:50 13.07.2022)
В Татарстане произошла массовая гибель пчел
Россельхознадзор: в Татарстане произошла массовая гибель пчел