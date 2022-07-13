13:00 13.07.2022 (обновлено: 14:23 13.07.2022)
Завершился основной этап реставрации памятника Минину и Пожарскому
Минкульт: завершился основной этап реставрации памятника Минину и Пожарскому
© Пресс-служба Исторического музея / Перейти в фотобанкРеставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади
© Пресс-служба Исторического музея
Реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Основной этап реставрации памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве завершился в среду 13 июля, ожидается, что торжественное открытие состоится в ноябре 2022 года, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ со ссылкой на директора Государственного исторического музея (ГИМ) Алексея Левыкина.
"13 июля в 11:00 состоялся перенос скульптур Минина и Пожарского с реставрационного стола на постамент. Полгода назад мы с волнением наблюдали за тем, как "бронзовые стражи" Красной площади впервые покидают постамент. Но сегодня мы можем сказать, что завершили основной этап сложнейшей работы по реставрации скульптурной группы, которая находилась буквально в аварийном состоянии", – приводит ведомство слова Левыкина.
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
Перенос памятника Минину и Пожарскому
1 из 6
Перенос памятника Минину и Пожарскому
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
Реставрация памятника
2 из 6
Реставрация памятника
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
Памятника Минину и Пожарскому переносят
3 из 6
Памятника Минину и Пожарскому переносят
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
Памятник Минину и Пожарскому
4 из 6
Памятник Минину и Пожарскому
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
Перенос памятника
5 из 6
Перенос памятника
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
Отреставрированный памятник Минину и Пожарскому
6 из 6
Отреставрированный памятник Минину и Пожарскому
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
1 из 6
Перенос памятника Минину и Пожарскому
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
2 из 6
Реставрация памятника
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
3 из 6
Памятника Минину и Пожарскому переносят
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
4 из 6
Памятник Минину и Пожарскому
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
5 из 6
Перенос памятника
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
6 из 6
Отреставрированный памятник Минину и Пожарскому
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
Уточняется, что следующим этапом работ станет патинирование поверхности скульптур и плинта, а также реставрационные работы на гранитном постаменте, после которых начнется демонтаж реставрационного павильона, специально сооруженного для проведения работ на памятнике. "Финальным этапом реставрации станут работы по укреплению фундамента скульптуры, отмостке, восстановлению благоустройства прилегающей территории", - добавили в ведомстве.
Ожидается, что торжественная церемония открытия памятника Минину и Пожарскому после реставрации состоится в ноябре 2022 года.