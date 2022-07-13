https://ria.ru/20220713/pamyatnik-1802170341.html

Завершился основной этап реставрации памятника Минину и Пожарскому

Завершился основной этап реставрации памятника Минину и Пожарскому - РИА Новости, 13.07.2022

Завершился основной этап реставрации памятника Минину и Пожарскому

Основной этап реставрации памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве завершился в среду 13 июля, ожидается, что торжественное открытие состоится... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T13:00

2022-07-13T13:00

2022-07-13T14:23

культура

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Основной этап реставрации памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве завершился в среду 13 июля, ожидается, что торжественное открытие состоится в ноябре 2022 года, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ со ссылкой на директора Государственного исторического музея (ГИМ) Алексея Левыкина."13 июля в 11:00 состоялся перенос скульптур Минина и Пожарского с реставрационного стола на постамент. Полгода назад мы с волнением наблюдали за тем, как "бронзовые стражи" Красной площади впервые покидают постамент. Но сегодня мы можем сказать, что завершили основной этап сложнейшей работы по реставрации скульптурной группы, которая находилась буквально в аварийном состоянии", – приводит ведомство слова Левыкина.Уточняется, что следующим этапом работ станет патинирование поверхности скульптур и плинта, а также реставрационные работы на гранитном постаменте, после которых начнется демонтаж реставрационного павильона, специально сооруженного для проведения работ на памятнике. "Финальным этапом реставрации станут работы по укреплению фундамента скульптуры, отмостке, восстановлению благоустройства прилегающей территории", - добавили в ведомстве.Ожидается, что торжественная церемония открытия памятника Минину и Пожарскому после реставрации состоится в ноябре 2022 года.

https://ria.ru/20220512/pamyatnik-1788151575.html

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городское хозяйство москвы, москва, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), культура, новости культуры