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ООН поддержит Россию, Киев и Анкару в реализации договоренности по зерну - РИА Новости, 13.07.2022
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ООН поддержит Россию, Киев и Анкару в реализации договоренности по зерну
ООН поддержит Россию, Киев и Анкару в реализации договоренности по зерну - РИА Новости, 13.07.2022
ООН поддержит Россию, Киев и Анкару в реализации договоренности по зерну
ООН совместно с РФ, Украиной и Турцией будет работать над реализацией договоренностей по зерновому вопросу, достигнутых в Стамбуле, заявил журналистам генсек... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T22:47
2022-07-13T22:47
в мире
цены на нефть
украина
турция
оон
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ООН, 13 июл - РИА Новости. ООН совместно с РФ, Украиной и Турцией будет работать над реализацией договоренностей по зерновому вопросу, достигнутых в Стамбуле, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш."Мы будем вместе с Российской Федерацией, Украиной и Турцией делать так, чтобы следующие шаги по координации, контролю и имплементации (договоренности - ред.) были осуществлены совместно и эффективно. ООН полностью вовлечена в эти общие усилия", - сказал он.
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в мире, цены на нефть, украина, турция, оон
22:47 13.07.2022
 
ООН поддержит Россию, Киев и Анкару в реализации договоренности по зерну

Гутерреш: ООН поддержит Россию, Киев и Анкару в реализации договоренности по зерну

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 июл - РИА Новости. ООН совместно с РФ, Украиной и Турцией будет работать над реализацией договоренностей по зерновому вопросу, достигнутых в Стамбуле, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Мы будем вместе с Российской Федерацией, Украиной и Турцией делать так, чтобы следующие шаги по координации, контролю и имплементации (договоренности - ред.) были осуществлены совместно и эффективно. ООН полностью вовлечена в эти общие усилия", - сказал он.
Зерно - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 19:37
В ООН назвали позитивными переговоры в Стамбуле по зерновому вопросу
 
В миреЦены на нефтьУкраинаТурцияООН
 
 
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