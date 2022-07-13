https://ria.ru/20220713/oon-1802310327.html

ООН поддержит Россию, Киев и Анкару в реализации договоренности по зерну

ООН поддержит Россию, Киев и Анкару в реализации договоренности по зерну - РИА Новости, 13.07.2022

ООН поддержит Россию, Киев и Анкару в реализации договоренности по зерну

ООН совместно с РФ, Украиной и Турцией будет работать над реализацией договоренностей по зерновому вопросу, достигнутых в Стамбуле, заявил журналистам генсек... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T22:47

2022-07-13T22:47

2022-07-13T22:47

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украина

турция

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ООН, 13 июл - РИА Новости. ООН совместно с РФ, Украиной и Турцией будет работать над реализацией договоренностей по зерновому вопросу, достигнутых в Стамбуле, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш."Мы будем вместе с Российской Федерацией, Украиной и Турцией делать так, чтобы следующие шаги по координации, контролю и имплементации (договоренности - ред.) были осуществлены совместно и эффективно. ООН полностью вовлечена в эти общие усилия", - сказал он.

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в мире, цены на нефть, украина, турция, оон