https://ria.ru/20220713/oon-1802304333.html

Генсек ООН надеется на скорое официальное соглашение по "зерновому вопросу"

Генсек ООН надеется на скорое официальное соглашение по "зерновому вопросу" - РИА Новости, 13.07.2022

Генсек ООН надеется на скорое официальное соглашение по "зерновому вопросу"

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш выразил надежду, что следующий этап переговоров по "зерновому вопросу" приведет к... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T21:38

2022-07-13T21:38

2022-07-13T22:05

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 13 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш выразил надежду, что следующий этап переговоров по "зерновому вопросу" приведет к официальному соглашению, а стороны на следующей неделе вновь вернутся к его обсуждению."Мы надеемся, что делегации отправятся в их столицы и мы надеемся, что следующий шаг позволит нам прийти к официальному соглашению", - заявил Гуттереш.По его словам, ООН надеется, что на следующей неделе, стороны смогут достичь окончательного соглашения.

https://ria.ru/20220713/vyvoz-1802234841.html

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