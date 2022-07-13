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Генсек ООН надеется на скорое официальное соглашение по "зерновому вопросу" - РИА Новости, 13.07.2022
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Генсек ООН надеется на скорое официальное соглашение по "зерновому вопросу"
Генсек ООН надеется на скорое официальное соглашение по "зерновому вопросу" - РИА Новости, 13.07.2022
Генсек ООН надеется на скорое официальное соглашение по "зерновому вопросу"
Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш выразил надежду, что следующий этап переговоров по "зерновому вопросу" приведет к... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T21:38
2022-07-13T22:05
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 13 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш выразил надежду, что следующий этап переговоров по "зерновому вопросу" приведет к официальному соглашению, а стороны на следующей неделе вновь вернутся к его обсуждению."Мы надеемся, что делегации отправятся в их столицы и мы надеемся, что следующий шаг позволит нам прийти к официальному соглашению", - заявил Гуттереш.По его словам, ООН надеется, что на следующей неделе, стороны смогут достичь окончательного соглашения.
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в мире
21:38 13.07.2022 (обновлено: 22:05 13.07.2022)
 
Генсек ООН надеется на скорое официальное соглашение по "зерновому вопросу"

Генсек ООН Гутерреш надеется на скорое официальное соглашение по "зерновому вопросу"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш . Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 13 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш выразил надежду, что следующий этап переговоров по "зерновому вопросу" приведет к официальному соглашению, а стороны на следующей неделе вновь вернутся к его обсуждению.
"Мы надеемся, что делегации отправятся в их столицы и мы надеемся, что следующий шаг позволит нам прийти к официальному соглашению", - заявил Гуттереш.
По его словам, ООН надеется, что на следующей неделе, стороны смогут достичь окончательного соглашения.
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