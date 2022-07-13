https://ria.ru/20220713/oon-1802301827.html

Генсек ООН назвал итоги переговоров в Стамбуле критически важным шагом

Генсек ООН назвал итоги переговоров в Стамбуле критически важным шагом - РИА Новости, 13.07.2022

Генсек ООН назвал итоги переговоров в Стамбуле критически важным шагом

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал критически важным прогрессом переговоры по "зерновому вопросу", прошедшие в Стамбуле. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T21:12

2022-07-13T21:12

2022-07-13T21:58

в мире

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ООН, 13 июл - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал критически важным прогрессом переговоры по "зерновому вопросу", прошедшие в Стамбуле.По его словам, в мире, который погрузился во мрак глобального кризиса "сегодня появился луч надежды"."Был достигнут очень субстантивный прогресс. Была достигнута предметная договоренность по многим аспектам, в частности по вопросам, касающимся механизмов контроля, системы координации, разминирования", - сказал Гутерреш журналистам."Это была первая встреча и прогресс чрезвычайно воодушевляет", - добавил он.

https://ria.ru/20220713/vyvoz-1802234841.html

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в мире