Рейтинг@Mail.ru
В ООН назвали позитивными переговоры в Стамбуле по зерновому вопросу - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220713/oon-1802283715.html
В ООН назвали позитивными переговоры в Стамбуле по зерновому вопросу
В ООН назвали позитивными переговоры в Стамбуле по зерновому вопросу - РИА Новости, 13.07.2022
В ООН назвали позитивными переговоры в Стамбуле по зерновому вопросу
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал позитивными прошедшие в Стамбуле переговоры по вопросу экспорта украинского и российского... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T19:37
2022-07-13T19:37
москва
в мире
цены на нефть
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794749232_0:0:3054:1717_1920x0_80_0_0_cec60ea66badf3deecf63188944933d5.jpg
ООН, 13 июл – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал позитивными прошедшие в Стамбуле переговоры по вопросу экспорта украинского и российского зерна, а также удобрений из РФ."Он (генсек ООН - ред.) погорит с вами вскоре. Но, важно, что мы полагаем, что это нечто позитивное. И он расскажет вам почему", - сказал Хак, отвечая на брифинге на просьбу прокомментировать переговоры в Стамбуле.Ранее он объявил, что генсек ООН Антониу Гутереш обратится к прессе в 21.00 мск в связи со стамбульскими переговорами.Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус в сегодняшней встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции.
https://ria.ru/20220712/zerno-1802055944.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794749232_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23376337f3395fa44107476fbe1e29e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, в мире, цены на нефть, оон
19:37 13.07.2022
 
В ООН назвали позитивными переговоры в Стамбуле по зерновому вопросу

Зампредставителя генсека ООН Хак назвал позитивными переговоры в Стамбуле по зерну

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Зерно. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 июл – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал позитивными прошедшие в Стамбуле переговоры по вопросу экспорта украинского и российского зерна, а также удобрений из РФ.
"Он (генсек ООН - ред.) погорит с вами вскоре. Но, важно, что мы полагаем, что это нечто позитивное. И он расскажет вам почему", - сказал Хак, отвечая на брифинге на просьбу прокомментировать переговоры в Стамбуле.
Ранее он объявил, что генсек ООН Антониу Гутереш обратится к прессе в 21.00 мск в связи со стамбульскими переговорами.
Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус в сегодняшней встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 18:41
Гутерреш рассказал о работе ООН над решением проблемы зерна
 
МоскваВ миреЦены на нефтьООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала