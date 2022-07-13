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В ООН назвали позитивными переговоры в Стамбуле по зерновому вопросу

В ООН назвали позитивными переговоры в Стамбуле по зерновому вопросу - РИА Новости, 13.07.2022

В ООН назвали позитивными переговоры в Стамбуле по зерновому вопросу

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал позитивными прошедшие в Стамбуле переговоры по вопросу экспорта украинского и российского... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T19:37

2022-07-13T19:37

2022-07-13T19:37

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ООН, 13 июл – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал позитивными прошедшие в Стамбуле переговоры по вопросу экспорта украинского и российского зерна, а также удобрений из РФ."Он (генсек ООН - ред.) погорит с вами вскоре. Но, важно, что мы полагаем, что это нечто позитивное. И он расскажет вам почему", - сказал Хак, отвечая на брифинге на просьбу прокомментировать переговоры в Стамбуле.Ранее он объявил, что генсек ООН Антониу Гутереш обратится к прессе в 21.00 мск в связи со стамбульскими переговорами.Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус в сегодняшней встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции.

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