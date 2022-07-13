https://ria.ru/20220713/omikron-1802097844.html
Роспотребнадзор: в России растет доля более заразных вариантов "омикрона"
Роспотребнадзор: в России растет доля более заразных вариантов "омикрона" - РИА Новости, 13.07.2022
Роспотребнадзор: в России растет доля более заразных вариантов "омикрона"
В России все больше распространяются более заразные варианты омикрон-штамма коронавируса, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T06:13
2022-07-13T06:13
2022-07-13T13:42
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В России все больше распространяются более заразные варианты омикрон-штамма коронавируса, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.Глава ведомства Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и региональных учреждений, на котором обсуждалась эпидемическая ситуация по COVID-19"Как отметила Анна Попова, в связи с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона", которым характерна большая трансмиссивность, гражданам не рекомендуется пренебрегать базовыми мерами предосторожности", — говорится в сообщении.Так, людям из уязвимых категорий, в том числе страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется носить маски и пользоваться антисептиками. Кроме того, сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации против COVID-19 раз в полгода.За минувшие сутки в России выявили 3929 случаев COVID-19, 1329 человек госпитализировали. При этом умерли 42 пациента, выписались после лечения — 3363.
https://ria.ru/20220713/ogranicheniya-1802097725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, анна попова, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
06:13 13.07.2022 (обновлено: 13:42 13.07.2022)
Роспотребнадзор: в России растет доля более заразных вариантов "омикрона"
Глава Роспотребнадзора Попова: в России растет доля более заразных подвариантов "омикрона"
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В России все больше распространяются более заразные варианты омикрон-штамма коронавируса, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Глава ведомства Анна Попова
провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и региональных учреждений, на котором обсуждалась эпидемическая ситуация по COVID-19
"Как отметила Анна Попова, в связи с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона", которым характерна большая трансмиссивность, гражданам не рекомендуется пренебрегать базовыми мерами предосторожности", — говорится в сообщении.
Так, людям из уязвимых категорий, в том числе страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется носить маски и пользоваться антисептиками. Кроме того, сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации против COVID-19 раз в полгода.
За минувшие сутки в России
выявили 3929 случаев COVID-19, 1329 человек госпитализировали. При этом умерли 42 пациента, выписались после лечения — 3363.