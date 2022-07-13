https://ria.ru/20220713/omikron-1802097844.html

Роспотребнадзор: в России растет доля более заразных вариантов "омикрона"

Роспотребнадзор: в России растет доля более заразных вариантов "омикрона" - РИА Новости, 13.07.2022

Роспотребнадзор: в России растет доля более заразных вариантов "омикрона"

В России все больше распространяются более заразные варианты омикрон-штамма коронавируса, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T06:13

2022-07-13T06:13

2022-07-13T13:42

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

анна попова

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В России все больше распространяются более заразные варианты омикрон-штамма коронавируса, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.Глава ведомства Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и региональных учреждений, на котором обсуждалась эпидемическая ситуация по COVID-19"Как отметила Анна Попова, в связи с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона", которым характерна большая трансмиссивность, гражданам не рекомендуется пренебрегать базовыми мерами предосторожности", — говорится в сообщении.Так, людям из уязвимых категорий, в том числе страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется носить маски и пользоваться антисептиками. Кроме того, сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации против COVID-19 раз в полгода.За минувшие сутки в России выявили 3929 случаев COVID-19, 1329 человек госпитализировали. При этом умерли 42 пациента, выписались после лечения — 3363.

https://ria.ru/20220713/ogranicheniya-1802097725.html

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Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, россия, анна попова, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)