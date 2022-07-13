https://ria.ru/20220713/ogranicheniya-1802097725.html
Роспотребнадзор: введение ограничений из-за COVID-19 не требуется
Роспотребнадзор: введение ограничений из-за COVID-19 не требуется - РИА Новости, 13.07.2022
Роспотребнадзор: введение ограничений из-за COVID-19 не требуется
Введение каких-либо ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 в России не требуется, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T06:08
2022-07-13T06:08
2022-07-13T06:08
распространение коронавируса
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Введение каких-либо ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 в России не требуется, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.Согласно сообщению, глава ведомства Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам страны."Введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220713/covid-19-1802091150.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии
Роспотребнадзор: введение ограничений из-за COVID-19 не требуется
Роспотребнадзор: введение ограничений из-за роста числа случаев COVID-19 не требуется