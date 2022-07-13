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Роспотребнадзор: введение ограничений из-за COVID-19 не требуется - РИА Новости, 13.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220713/ogranicheniya-1802097725.html
Роспотребнадзор: введение ограничений из-за COVID-19 не требуется
Роспотребнадзор: введение ограничений из-за COVID-19 не требуется - РИА Новости, 13.07.2022
Роспотребнадзор: введение ограничений из-за COVID-19 не требуется
Введение каких-либо ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 в России не требуется, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T06:08
2022-07-13T06:08
распространение коронавируса
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Введение каких-либо ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 в России не требуется, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.Согласно сообщению, глава ведомства Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам страны."Введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии
06:08 13.07.2022
 
Роспотребнадзор: введение ограничений из-за COVID-19 не требуется

Роспотребнадзор: введение ограничений из-за роста числа случаев COVID-19 не требуется

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Введение каких-либо ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 в России не требуется, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Согласно сообщению, глава ведомства Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам страны.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
02:10Распространение коронавируса
Врач спрогнозировал "двугорбую" волну COVID-19 в России
"Введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в России
 
 
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