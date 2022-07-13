https://ria.ru/20220713/obstrel-1802312122.html

ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области

ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области - РИА Новости, 13.07.2022

ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области

Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, степень повреждений уточняется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь администрации региона... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T23:17

2022-07-13T23:17

2022-07-13T23:45

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

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кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, степень повреждений уточняется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь администрации региона Сергей Мороз."ВСУ снова обстреляли Новую Каховку. Знаем, что есть попадание", — заявил он.В администрации уточнили, что российские системы ПВО сбили пять ракет, обломки двух из них упали в районе завода "Сокол".Ранее украинская армия нанесла удар по городу в ночь на 12 июля. В результате взорвались склады с селитрой. По словам заместителя главы области Екатерины Губаревой, два человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения. Отмечается, что под завалами могут оставаться люди.Как заявили в администрации региона, украинские боевики для атаки использовали американские РСЗО HIMARS. Всего по городу выпустили шесть ракет, три из них сбили силы ПВО, но три все же достигли цели, добавил замглавы ВГА Кирилл Стремоусов.Корреспондентам РИА Новости удалось выяснить, что за три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США — как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801948698.html

https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

донбасс

украина

белгород

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Евгения Нефедова

в мире, новая каховка, донбасс, украина, белгород, екатерина губарева, кирилл стремоусов