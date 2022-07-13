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ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области - РИА Новости, 13.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/obstrel-1802312122.html
ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области
ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области - РИА Новости, 13.07.2022
ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области
Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, степень повреждений уточняется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь администрации региона... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T23:17
2022-07-13T23:45
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
донбасс
украина
белгород
екатерина губарева
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, степень повреждений уточняется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь администрации региона Сергей Мороз."ВСУ снова обстреляли Новую Каховку. Знаем, что есть попадание", — заявил он.В администрации уточнили, что российские системы ПВО сбили пять ракет, обломки двух из них упали в районе завода "Сокол".Ранее украинская армия нанесла удар по городу в ночь на 12 июля. В результате взорвались склады с селитрой. По словам заместителя главы области Екатерины Губаревой, два человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения. Отмечается, что под завалами могут оставаться люди.Как заявили в администрации региона, украинские боевики для атаки использовали американские РСЗО HIMARS. Всего по городу выпустили шесть ракет, три из них сбили силы ПВО, но три все же достигли цели, добавил замглавы ВГА Кирилл Стремоусов.Корреспондентам РИА Новости удалось выяснить, что за три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США — как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801948698.html
https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html
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новая каховка
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в мире, новая каховка, донбасс, украина, белгород, екатерина губарева, кирилл стремоусов
23:17 13.07.2022 (обновлено: 23:45 13.07.2022)
 
ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области

Администрация Херсонской ВГА сообщила об обстреле ВСУ Новой Каховки

© РИА НовостиПоследствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, степень повреждений уточняется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь администрации региона Сергей Мороз.

"ВСУ снова обстреляли Новую Каховку. Знаем, что есть попадание", — заявил он.
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В администрации уточнили, что российские системы ПВО сбили пять ракет, обломки двух из них упали в районе завода "Сокол".
Ранее украинская армия нанесла удар по городу в ночь на 12 июля. В результате взорвались склады с селитрой. По словам заместителя главы области Екатерины Губаревой, два человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения. Отмечается, что под завалами могут оставаться люди.
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Как заявили в администрации региона, украинские боевики для атаки использовали американские РСЗО HIMARS. Всего по городу выпустили шесть ракет, три из них сбили силы ПВО, но три все же достигли цели, добавил замглавы ВГА Кирилл Стремоусов.
Корреспондентам РИА Новости удалось выяснить, что за три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США — как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовая КаховкаДонбассУкраинаБелгородЕкатерина ГубареваКирилл Стремоусов
 
 
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