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Украинские войска обстреляли Горловку из "Града"
Украинские войска обстреляли Горловку из "Града" - РИА Новости, 13.07.2022
Украинские войска обстреляли Горловку из "Града"
Украинские войска в 19.25 выпустили 20 ракет из "Града" по Горловке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T20:11
2022-07-13T20:11
2022-07-13T20:20
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
горловка
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска в 19.25 выпустили 20 ракет из "Града" по Горловке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям... 19.25 - населенный пункт Артемово - населенный пункт Горловка: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, по данным представительства, украинские войска выпускали по Горловке снаряды калибром 122 и 152 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, горловка, украина, стирол
20:11 13.07.2022 (обновлено: 20:20 13.07.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку из "Града"
ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Горловке