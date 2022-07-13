https://ria.ru/20220713/obstrel-1802290469.html

Украинские войска обстреляли Горловку из "Града"

Украинские войска обстреляли Горловку из "Града" - РИА Новости, 13.07.2022

Украинские войска обстреляли Горловку из "Града"

Украинские войска в 19.25 выпустили 20 ракет из "Града" по Горловке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T20:11

2022-07-13T20:11

2022-07-13T20:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

горловка

украина

стирол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785181865_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_71d4e4b862fbce4118a4f06985a58653.jpg

ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска в 19.25 выпустили 20 ракет из "Града" по Горловке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям... 19.25 - населенный пункт Артемово - населенный пункт Горловка: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, по данным представительства, украинские войска выпускали по Горловке снаряды калибром 122 и 152 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

горловка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, горловка, украина, стирол