13:54 13.07.2022 (обновлено: 14:11 13.07.2022)
Украинские войска обстреляли два района Донецка и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли два района Донецка и Пантелеймоновку "натовскими" снарядами
Последствия обстрела Донецка
ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут обстреляли два района Донецка и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское - город Донецк (Кировский, Ленинский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.45 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 155 миллиметров. По Пантелеймоновке войска Украины открыли огонь три раза, применив ракеты из РСЗО "Град" и "натовские" снаряды калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.