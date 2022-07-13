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Украинские войска обстреляли два района Донецка и Пантелеймоновку - РИА Новости, 13.07.2022
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Украинские войска обстреляли два района Донецка и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли два района Донецка и Пантелеймоновку - РИА Новости, 13.07.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка и Пантелеймоновку
Украинские войска за 35 минут обстреляли два района Донецка и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T13:54
2022-07-13T14:11
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецк (днр)
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут обстреляли два района Донецка и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское - город Донецк (Кировский, Ленинский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.45 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 155 миллиметров. По Пантелеймоновке войска Украины открыли огонь три раза, применив ракеты из РСЗО "Град" и "натовские" снаряды калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220712/obstrel-1802070897.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк (днр), украина, сцкк, нато
13:54 13.07.2022 (обновлено: 14:11 13.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли два района Донецка и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли два района Донецка и Пантелеймоновку "натовскими" снарядами

© Фото : СЦКК ДНРПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : СЦКК ДНР
Последствия обстрела Донецка
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут обстреляли два района Донецка и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское - город Донецк (Кировский, Ленинский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.45 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 155 миллиметров. По Пантелеймоновке войска Украины открыли огонь три раза, применив ракеты из РСЗО "Град" и "натовские" снаряды калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Следователи СК на месте обстрела в Донецке, где пострадал ребенок 14 лет - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 20:17Специальная военная операция на Украине
Следователи прибыли на место обстрела в Донецке, где пострадал ребенок
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецк (ДНР)УкраинаСЦККНАТО
 
 
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