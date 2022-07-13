https://ria.ru/20220713/obstrel-1802184389.html

Украинские войска обстреляли два района Донецка и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли два района Донецка и Пантелеймоновку - РИА Новости, 13.07.2022

Украинские войска обстреляли два района Донецка и Пантелеймоновку

Украинские войска за 35 минут обстреляли два района Донецка и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T13:54

2022-07-13T13:54

2022-07-13T14:11

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут обстреляли два района Донецка и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское - город Донецк (Кировский, Ленинский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.45 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 155 миллиметров. По Пантелеймоновке войска Украины открыли огонь три раза, применив ракеты из РСЗО "Град" и "натовские" снаряды калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220712/obstrel-1802070897.html

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк (днр), украина, сцкк, нато