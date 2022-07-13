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Украинские войска обстреляли Гольмовский и Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Новобахмутовку - РИА Новости, 13.07.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Новобахмутовку

Украинские войска за три минуты выпустили в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра по Гольмовскому и Новобахмутовке в Донецкой Народной... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T13:22

2022-07-13T13:22

2022-07-13T13:42

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска за три минуты выпустили в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра по Гольмовскому и Новобахмутовке в Донецкой Народной Республике, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 12.57 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 13.00 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, по данным представительства, войска Украины в 12.55 открыли огонь по Доломитному и выпустили пять мин калибром 120 миллиметров.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду уже фиксировало обстрел Гольмовского со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра. Новобахмутовку войска Украины обстреляли три раза минами и снарядами калибром 120, 122 и 152 миллиметра.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Село Новобахмутовка находится приблизительно в 27 километрах от Горловки, на территории которой находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр