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Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР

Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР - РИА Новости, 13.07.2022

Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР

Украинские войска в среду в 11.30 мск выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Широкой Балке в Донецкой Народной Республике, говорится в сообщении... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:08

2022-07-13T12:08

2022-07-13T12:17

специальная военная операция на украине

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нато

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горловка

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска в среду в 11.30 мск выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Широкой Балке в Донецкой Народной Республике, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Широкая Балка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Населенный пункт Широкая Балка находится в девяти километрах от Горловки в ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина, горловка