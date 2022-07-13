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Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов калибра 122 миллиметра - РИА Новости, 13.07.2022
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Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов калибра 122 миллиметра
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов калибра 122 миллиметра - РИА Новости, 13.07.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов калибра 122 миллиметра
Украинские войска в очередной раз обстреляли Донецк, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T08:22
2022-07-13T08:41
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли Донецк, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Силовики открыли огонь в 07:40 со стороны Марьинки. "Выпущено 11 снарядов калибра 122 миллиметра", — говорится в публикации.Кроме того, обстрелам подверглись и другие населенные пункты Донецкой Народной Республики. С начала суток ВСУ открывали огонь более десяти раз — по Пантелеймоновке, Ясиноватой, Горловке и Новобахмутовке. Всего они выпустили около 80 снарядов из 122- и 155-миллиметровых орудий, а также из РСЗО "Град" и 120-миллиметровых минометов.Накануне при обстрелах со стороны украинских силовиков в ДНР погибли три человека, еще 12 получили ранения. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия и подразделения республик Донбасса полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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в мире, донецкая народная республика
08:22 13.07.2022 (обновлено: 08:41 13.07.2022)
 
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов калибра 122 миллиметра

Украинские войска обстреляли Донецк 11 снарядами калибра 122 миллиметра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли Донецк, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Силовики открыли огонь в 07:40 со стороны Марьинки.
"Выпущено 11 снарядов калибра 122 миллиметра", — говорится в публикации.
Кроме того, обстрелам подверглись и другие населенные пункты Донецкой Народной Республики. С начала суток ВСУ открывали огонь более десяти раз — по Пантелеймоновке, Ясиноватой, Горловке и Новобахмутовке. Всего они выпустили около 80 снарядов из 122- и 155-миллиметровых орудий, а также из РСЗО "Град" и 120-миллиметровых минометов.
Обломки ракеты - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
01:27Специальная военная операция на Украине
ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске, заявил Марочко
Накануне при обстрелах со стороны украинских силовиков в ДНР погибли три человека, еще 12 получили ранения.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия и подразделения республик Донбасса полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.07.2022
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