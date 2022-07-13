https://ria.ru/20220713/obstrel-1802104580.html

Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов калибра 122 миллиметра

Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов калибра 122 миллиметра - РИА Новости, 13.07.2022

Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов калибра 122 миллиметра

Украинские войска в очередной раз обстреляли Донецк, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T08:22

2022-07-13T08:22

2022-07-13T08:41

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли Донецк, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Силовики открыли огонь в 07:40 со стороны Марьинки. "Выпущено 11 снарядов калибра 122 миллиметра", — говорится в публикации.Кроме того, обстрелам подверглись и другие населенные пункты Донецкой Народной Республики. С начала суток ВСУ открывали огонь более десяти раз — по Пантелеймоновке, Ясиноватой, Горловке и Новобахмутовке. Всего они выпустили около 80 снарядов из 122- и 155-миллиметровых орудий, а также из РСЗО "Град" и 120-миллиметровых минометов.Накануне при обстрелах со стороны украинских силовиков в ДНР погибли три человека, еще 12 получили ранения. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия и подразделения республик Донбасса полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220713/lugansk-1802091574.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика