https://ria.ru/20220713/oae-1802289275.html

ОАЭ выступают в поддержку глобальной энергетической безопасности

ОАЭ выступают в поддержку глобальной энергетической безопасности - РИА Новости, 13.07.2022

ОАЭ выступают в поддержку глобальной энергетической безопасности

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выступают в поддержку глобальной энергетической безопасности, прилагая усилия, чтобы остаться надежным поставщиком... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T20:02

2022-07-13T20:02

2022-07-13T20:02

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ДОХА, 13 июл - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выступают в поддержку глобальной энергетической безопасности, прилагая усилия, чтобы остаться надежным поставщиком энергоресурсов, заявил в среду в обращении к нации президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян. Его выступление транслировал информационный офис правительства Абу-Даби в Twitter.По его словам, в ОАЭ представители более 200 национальностей принимают участие в экономическом развитии страны, которая стала источником вдохновения для народов региона и мира. "Мы продолжим укреплять наши конкурентные преимущества в экономической сфере, наш приоритет - укреплять репутацию, создавая стратегическое партнерство с разными странами", - добавил глава государства.В начале следующей недели Аль Нахайян собирается с визитом во Францию, где, как ожидается, обсудит возможность поставок эмиратской нефти на фоне стремления Франции снизить зависимость от энергоресурсов из России.

https://ria.ru/20220628/neft-1798660482.html

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цены на нефть, оаэ, франция, россия