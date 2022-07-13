19:04 13.07.2022 (обновлено: 19:34 13.07.2022)
Власти Санкт-Петербурга рассказали о спасении двух ладожских нерп
Двух спасенных в Петербурге нерп вылечили и выпустили в Ладогу
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаОдна из нерп, выпущенных в Ладожское озеро после лечения
Одна из нерп, выпущенных в Ладожское озеро после лечения
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Двух спасенных в Санкт-Петербурге нерп выпустили в Ладожское озеро после лечения, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Сегодня специалисты Центра помощи морским млекопитающим, созданного ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и Фондом друзей балтийской нерпы, вернули в естественную среду обитания двух ладожских нерпят - Обухова и Аптекаря", - говорится в сообщении.
Нерпы находились в Центре помощи морским млекопитающим с мая. Жители Петербурга нашли ослабленных ладожских нерпят на Аптекарской набережной и на берегу Невы у проспекта Обуховской обороны. В ходе голосования на официальной странице правительства Петербурга в соцсети "ВКонтакте" жители города выбрали для животных имена, связанные с местами, где те были найдены.
Отмечается, что после курса лечения и реабилитации нерпята достаточно окрепли.
По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, экологическая повестка остается одной из главных в работе городского правительства.
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"Город поддерживает природоохранные инициативы водоканала и общественных организаций. Много внимания уделяется очистке водных объектов и сохранению уникальных природных комплексов. Такие проекты помогают поддерживать экологический баланс на территории региона", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Он отметил, что в Петербурге планомерно реализуется программа по прекращению сброса неочищенных сточных вод в водные объекты города и снижению техногенной нагрузки на акваторию Финского залива.
В работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей.
Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.