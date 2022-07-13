https://ria.ru/20220713/nerpy-1802274623.html

Власти Санкт-Петербурга рассказали о спасении двух ладожских нерп

Власти Санкт-Петербурга рассказали о спасении двух ладожских нерп - РИА Новости, 13.07.2022

Власти Санкт-Петербурга рассказали о спасении двух ладожских нерп

Двух спасенных в Санкт-Петербурге нерп выпустили в Ладожское озеро после лечения, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T19:04

2022-07-13T19:04

2022-07-13T19:34

общество

александр беглов

санкт-петербург

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Двух спасенных в Санкт-Петербурге нерп выпустили в Ладожское озеро после лечения, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Нерпы находились в Центре помощи морским млекопитающим с мая. Жители Петербурга нашли ослабленных ладожских нерпят на Аптекарской набережной и на берегу Невы у проспекта Обуховской обороны. В ходе голосования на официальной странице правительства Петербурга в соцсети "ВКонтакте" жители города выбрали для животных имена, связанные с местами, где те были найдены.Отмечается, что после курса лечения и реабилитации нерпята достаточно окрепли.По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, экологическая повестка остается одной из главных в работе городского правительства."Город поддерживает природоохранные инициативы водоканала и общественных организаций. Много внимания уделяется очистке водных объектов и сохранению уникальных природных комплексов. Такие проекты помогают поддерживать экологический баланс на территории региона", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Он отметил, что в Петербурге планомерно реализуется программа по прекращению сброса неочищенных сточных вод в водные объекты города и снижению техногенной нагрузки на акваторию Финского залива.В работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей.Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20220426/valaam-1785436685.html

https://ria.ru/20210611/kino-1736501150.html

санкт-петербург

нева (река)

финский залив

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, александр беглов, санкт-петербург, нева (река), финский залив, гуп «водоканал санкт-петербурга