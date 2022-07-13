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Госдеп призвал Китай и Индию присоединиться к "потолку" цен на нефть - РИА Новости, 13.07.2022
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Госдеп призвал Китай и Индию присоединиться к "потолку" цен на нефть
Госдеп призвал Китай и Индию присоединиться к "потолку" цен на нефть - РИА Новости, 13.07.2022
Госдеп призвал Китай и Индию присоединиться к "потолку" цен на нефть
США считают, что Китай и Индия должны стать частью будущей сделки по установлению "потолка" цен на российскую нефть, и ведут работу с этими двумя странами по... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:21
2022-07-13T17:21
экономика
цены на нефть
индия
китай
россия
сша
государственный департамент сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. США считают, что Китай и Индия должны стать частью будущей сделки по установлению "потолка" цен на российскую нефть, и ведут работу с этими двумя странами по данному вопросу, заявила в среду помощник госсекретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери."Китай и Индия являются импортерами российской нефти, и я могу сказать, что мы очень активно работаем с партнерами и союзниками, чтобы помочь с разработкой предложения (по ограничению цен на нефть РФ)", - сказала Монтгомери в ходе спецбрифинга, посвященного введению санкций в отношении России в связи с событиями на Украине."Мы видим в этом (ограничении цен на российскую нефть - ред.) возможность для стран сделать что-то в международных интересах, чтобы меньше платить за импорт энергии и стабилизировать глобальный нефтяной рынок, поэтому страны должны быть заинтересованы", - добавила представительница американского дипведомства.
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экономика, цены на нефть, индия, китай, россия, сша, государственный департамент сша, санкции в отношении россии
17:21 13.07.2022
 
Госдеп призвал Китай и Индию присоединиться к "потолку" цен на нефть

Госдеп призвал Китай и Индию стать частью сделки по ценовому потолку на российскую нефть

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. США считают, что Китай и Индия должны стать частью будущей сделки по установлению "потолка" цен на российскую нефть, и ведут работу с этими двумя странами по данному вопросу, заявила в среду помощник госсекретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери.
"Китай и Индия являются импортерами российской нефти, и я могу сказать, что мы очень активно работаем с партнерами и союзниками, чтобы помочь с разработкой предложения (по ограничению цен на нефть РФ)", - сказала Монтгомери в ходе спецбрифинга, посвященного введению санкций в отношении России в связи с событиями на Украине.
"Мы видим в этом (ограничении цен на российскую нефть - ред.) возможность для стран сделать что-то в международных интересах, чтобы меньше платить за импорт энергии и стабилизировать глобальный нефтяной рынок, поэтому страны должны быть заинтересованы", - добавила представительница американского дипведомства.
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ЭкономикаЦены на нефтьИндияКитайРоссияСШАГосударственный департамент СШАСанкции в отношении России
 
 
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