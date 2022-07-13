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СМИ: министр финансов США обсудила с вице-премьером КНР лимиты цен на нефть - РИА Новости, 13.07.2022
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СМИ: министр финансов США обсудила с вице-премьером КНР лимиты цен на нефть
СМИ: министр финансов США обсудила с вице-премьером КНР лимиты цен на нефть - РИА Новости, 13.07.2022
СМИ: министр финансов США обсудила с вице-премьером КНР лимиты цен на нефть
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что обсуждала в ходе недавней виртуальной встречи с вице-премьером КНР Лю Хэ перспективу установления предельной... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:19
2022-07-13T18:39
в мире
сша
китай
россия
дмитрий биричевский
экономика
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что обсуждала в ходе недавней виртуальной встречи с вице-премьером КНР Лю Хэ перспективу установления предельной цены на российскую нефть.По словам Йеллен, которую цитирует газета Wall Street Journal, по итогам контактов с представителем руководства КНР стороны договорились "продолжать работу" в данном направлении. Встреча Йеллен и Лю Хэ в виртуальном формате состоялась на минувшей неделе, однако о том, что представители двух стран обсуждали идею установления "потолка" цен для российской нефти, ранее не сообщалось.Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости отмечал, что введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае же подобных шагов со стороны Запада, российские компании будут действовать, исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "Семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".
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в мире, сша, китай, россия, дмитрий биричевский, экономика, цены на нефть
16:19 13.07.2022 (обновлено: 18:39 13.07.2022)
 
СМИ: министр финансов США обсудила с вице-премьером КНР лимиты цен на нефть

Глава Минфина США Йеллен обсудила с вице-премьером КНР Лю Хэ предел цен на нефть из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что обсуждала в ходе недавней виртуальной встречи с вице-премьером КНР Лю Хэ перспективу установления предельной цены на российскую нефть.
По словам Йеллен, которую цитирует газета Wall Street Journal, по итогам контактов с представителем руководства КНР стороны договорились "продолжать работу" в данном направлении. Встреча Йеллен и Лю Хэ в виртуальном формате состоялась на минувшей неделе, однако о том, что представители двух стран обсуждали идею установления "потолка" цен для российской нефти, ранее не сообщалось.
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"Они выслушали нас и выразили готовность к дальнейшему обсуждению данного вопроса", — сказала изданию глава американского Минфина, находящаяся с визитом в Токио.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости отмечал, что введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае же подобных шагов со стороны Запада, российские компании будут действовать, исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "Семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".
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